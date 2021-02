Havelland

Wenn Alexander Mertinkat beim Umsteigen aus der Regionalbahn von Spandau auf dem Busbahnhof Falkensee auf die Linie 654 wartet, dann zündet er sich meist eine Zigarette an. Der Verkäufer aus Finkenkrug zieht dann genüsslich an seinem Glimmstängel, verkürzt sich die Wartezeit und läutet dann, wie er es sagt, seinen Feierabend ein. Damit könnte bald Schluss sein. Denn ein generelles Rauchverbot an Haltestellen wird von der Havelbus Verkehrsgesellschaft begrüßt.

Noch ist Rauchen am Busbahnhof erlaubt. Quelle: Ulrich Hansbuer

„Wir, die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH, würden ein generelles Rauchverbot an Haltestellen natürlich begrüßen“, sagt Silke Van Ballaer, die beim Verkehrsunternehmen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Mit einer Stellungnahme der Landesregierung geht der Streit in der seit 2013 geführten Debatte um ein Rauchverbot an Haltestellen in Brandenburg nun in die nächste Runde und ist noch lange nicht beendet.

Getrennte Bereich werden geprüft

Die Verhängung eines generellen Rauchverbotes in und an Fahrgastunterständen durch Änderung des brandenburgischen Nichtrauchendenschutzgesetzes sei aus verfassungsrechtlichen Gründen zwar unzulässig, heißt es jetzt aus dem Gesundheitsministerium der Falkenseer Ministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen). Prüfenswert, so der Bericht, sei hingegen, „getrennte Bereiche für Nichtrauchende und Rauchende auszuweisen“.

Raucher Alexander Mertinkat und Kioskbetreiber Kevin Brombach Quelle: Ulrich Hansbuer

Das geht dem Rathenower Landtagsabgeordneten Christian Görke, dessen Fraktion ein totales Rauchverbot durch einen von den Linken angeregten Landtagsbeschluss erwirken wollte, aber nicht weit genug. „Es ist nur peinlich, was Frau Nonnemacher da von sich gibt,“ sagte Görke, der früher Raucher war und jetzt auch manchmal noch eine, wie er sagt, mitrauchen würde.

Linke für mehr Nichtraucherschutz

Die Linken würden aber an der Forderung einer gesetzlichen Grundlage zum Rauchverbot festhalten, erklärte Görke gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung: „Wir bleiben an dem Thema dran, wollen die Nichtraucher schützen.“ Ein gesetzliches Rauchverbot an Fahrgastunterständen auch im Havelland und ganz Brandenburg wäre nach wie vor sein Ziel.

Zuständigkeit der Kommunen

Im Havelland gestaltet sich die Zuständigkeit im Gegensatz zum Stadtgebiet Potsdam wie folgt: Die Städte und Gemeinden sind verantwortlich für die Haltestellen. „Wir als Verkehrsunternehmen tragen die Verantwortung für die Haltestellenmasten und die entsprechenden Aushänge vor Ort“, sagt Silke Van Ballaer von Havelbus. Am Busbahnhof Falkensee könnte also nur die Stadt Falkensee ein Rauchverbot aussprechen oder Raucherbereiche ausweisen. Die Kommunen im Havelland sind einzeln dafür zuständig, so das Ministerium.

Kioskbetreiber Kevin Brombach Quelle: Ulrich Hansbuer

Im Kiosk des Busbahnhofes wundert sich Inhaber Kevin Brombach vor seinem Zigaretten-Verkaufsständer über das Ansinnen eines Rauchverbotes. „Es sollte hier mehr auf die Sauberkeit geachtet werden“, sagte der Ex-Raucher, der vor einem halben Jahr aufgehört hat: „Ein Rauchverbot bringt nichts. Was wollen sie denn noch alles verbieten?“ Außerdem meint der Kioskbetreiber, dass er auch viele Havelbus-Fahrer kenne, die rauchen: „Was sollen die dann machen?“

Tabakindustrie bleibt skeptisch

„Ein Verbot, das sich praktisch von der Polizei nicht durchsetzen lässt, läuft ins Leere, verfehlt den gewollten Erziehungseffekt und produziert nur gesetzliche Folgekosten“, erklärte Michael von Foerster, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Deutschen Rauchtabakindustrie e.V in Berlin, in einem Interview mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung zur Brandenburger Problematik.

Raucher Alexander Mertinkat hinter seiner Maske wundert sich, dass sie jetzt auch noch das Rauchen unter freiem Himmel an der frischen Luft verbieten wollen. „Wenn eine Mutter mit Kinderwagen da ist, gehe ich ein Stück beiseite. Ich versuche, niemanden zu belästigen“, sagte der Verkäufer aus Finkenkrug. Als Raucher hätte er doch schon genügend Rücksicht in den letzten Jahren genommen, findet er angesichts der Debatte.

Von Ulrich Hansbuer