Im vergangenen Jahr am Karfreitag war es: Da fand der erste Video-Gottesdienst in Dallgow statt. Mittlerweile haben sich die meisten Kirchenbesucher im Osthavelland mit dem neuen Angebot angefreundet. Durchschnittlich 130 Aufrufe haben die Video-Gottesdienste im Pfarrsprengel Dallgow, in der Gemeindepfarrers Mathias Kürschner tätig ist. „Wenn man bedenkt, dass die meisten zu zweit oder zu dritt schauen, sind das optimistisch geschätzt bis zu 200 Menschen pro Gottesdienst. So viele hat man an einem gewöhnlichen Sonntag in der Kirche eher selten“, sagt der 47-Jährige schmunzelnd. 2019 hatte er das Amt des Gemeindepfarrers übernommen.

Seit einem Jahr auf Youtube predigen

Auch Rudolf Delbrück, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Brieselang, lädt seit knapp einem Jahr seine Gottesdienste auf Youtube hoch. Die Kindergottesdienste der Kirche Brieselang werden sogar deutschlandweit geschaut, sagt er. Auch Mathias Kürschner hat diese Erfahrung gemacht: „Die Leute haben jetzt viel mehr Auswahl bei den Gottesdiensten, so dass man sich vielleicht sogar in einer Kirche in Zürich oder sonst wo wiederfindet“, erklärt der aus dem Siegerland stammende Pfarrer.

Die Finkenkruger setzen auf Audioformate zum Anhören. Quelle: Marlies Schnaibel

In der evangelischen Kirchengemeinde Neufinkenkrug setzt Pfarrerin Anneliese Hergenröther auf die Predigten im Audioformat zum Anhören. Das habe einen entscheidenden Vorteil: Ohne Bild konzentriere man sich mehr auf den Ton und lässt die Geschichte als Bild im Kopf entstehen. Ein Standbild oder ein Video bremse diese Vorstellungskraft mitunter, erklärt sie. Auch mit diesem Format erreicht sie dreistellige Aufrufzahlen.

Trotz des großen technischen Sprunges, den viele Kirchen gemacht haben, fehlt der wichtigste Aspekt eines Gottesdienstes, wissen die Pfarrer: „Die Kirche und der Gottesdienst leben stark von Dingen, die sich physisch abspielen. Ein Abendmahl von zu Hause aus ist nun mal einfach nicht das Gleiche wie in der Kirche“, bekräftigt Pfarrer Kürschner. Ähnlich sieht das sein Kollege aus Brieselang: „Man sucht diese Atmosphäre der Kirche auch gezielt, die ist im heimischen Wohnzimmer natürlich nicht dieselbe.“

Atmosphäre der Dorfkirche einfangen

Atmosphäre versucht man auch bei Videoaufnahmen zu schaffen, so wie Pfarrer Kürschner es häufig in der Seeburger Dorfkirche macht. Nicht nur, weil sie das beste Licht bietet, sondern auch – gesteht er – wegen der Fußbodenheizung. In ein Aufnahmegerät statt zur Gemeinde direkt zu sprechen, ist aber auch für den geübten Prediger eine Herausforderung: „Man bekommt keine unmittelbare Rückmeldung durch die Gemeinde. Es ist im Grunde ein Dialog, auch wenn man selbst die meiste Zeit spricht. Durch das Lachen bei einem Witz beispielsweise merke ich, ob die Leute noch dabei sind oder ob ich noch mal etwas erklären muss“, erzählt sich Mathias Kürschner, der 2007 sein erstes Pfarramt übernahm.

Aufrufzahlen der elektronischen Gottesdienste

Aufgrund der relativ hohen Aufrufzahlen der elektronischen Gottesdienste kann sich Rudolf Delbrück durchaus vorstellen, das Online-Angebot auch nach Corona weiter zu führen. „Die Technik ist eingerichtet und der Aufwand ist mittlerweile überschaubar“, versichert er.

Sein Dallgower Kollege sieht die größeren Kirchen bei solchen Angeboten im Vorteil: „Große Kirchen mit mehr Personalpower können das sicherlich weiterführen. Bei uns hängt allerdings viel von den Ehrenamtlichen ab, die hier freiwillig ihre Zeit und Ausrüstung mitbringen. Ohne die ehrenamtlichen Helfer sähe die Kirche momentan alt aus“, bekräftigt er.

In Rohrbeck sind Turbo-Gottesdienste geplant. Quelle: Danilo Hafer

Doch es gibt Hoffnung: Am vergangenen Sonntag fanden in der Dallgower Kirche zwei Turbo-Gottesdienste statt, die nur jeweils eine halbe Stunde dauerten. Mit medizinischer Maske, Abstand und ohne Gesang fanden sich insgesamt etwa 50 Gläubige zu den zwei abgespeckten Gottesdiensten ein.

Es ist ein Experiment in Richtung Präsenz, das sich viele Kirchenbesucher wieder wünschen. „Man plant natürlich gern mit solchen Terminen, ob das weiterhin klappt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen“, blickt Mathias Kürschner voraus.

Am kommenden Sonntag werden in Rohrbeck die nächsten Turbo-Gottesdienste stattfinden. Auch in der Brieselanger Kirche soll die Gemeinde demnächst wieder im kleinen Ausmaß Gottesdienste feiern können.

