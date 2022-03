Noch bis 11. April läuft die Volksinitiative der Freien Wähler zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge für Sandpisten in Brandenburg. 80.000 Unterschriften braucht es für deren Erfolg. „Wir müssen jetzt alle Kräfte noch einmal mobilisieren“, appelliert der Falkenseer Gerd Kirchner. Am Donnerstag, 24. März, findet in Potsdam dazu eine Demo statt.