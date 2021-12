Havelland: Weihnachtsmann telefoniert mit Kindern

Falkensee

Kaum in der Redaktion angekommen, schon klingelte das Telefon. Der kleine Jaden (7) aus Falkensee war der Erste, der den Nikolaus sprechen wollte. „Ho, ho, ho“, begrüßte Thomas Brettschneider den Anrufer. Seine Eltern hatten gelesen, dass Santa Claus die Märkische Allgemeine Zeitung in Falkensee besucht. Da haben sie das Telefon mal gleich an ihren Sohn weitergegeben.

Muntere Gespräch über Geschenke

Muntere Gespräche über Geschenke („Wünsche mir ein Pferd“) und die Weihnachtszeit („Habe auch schon Plätzchen gebacken“) fanden beim vierstündigen Weihnachtsmann-Besuch in der Redaktion mit den Anrufern statt. Und natürlich kam von Santa Claus auch die alljährlich übliche Frage: „Und - wart ihr im letzten Jahr auch brav?“ Worauf im Hintergrund wohl meist die Mutter mit einem skeptischen Blick auf den Sohnemann schaute und sich fragte, was er dem Nikolaus wohl zur Antwort geben würde.

Erfahrung ins Gesprächspsychologie

Bei vielen Kindern war es vor allem das Verhalten in der Schule: „Die Lehrerin meint, ich müsse ruhiger sein“, sagt Thomas (8) aus Brieselang. „Wenn ich die Frage stelle, wissen die Kinder meist, was im letzten Jahr nicht in Ordnung war“, sagt Thomas Brettschneider, der in seinem beruflichen Leben als Coach im Oberlinhaus in Potsdam auch viel mit Gesprächspsychologie zu tun hatte.

Besuchte die MAZ Redaktion und sprach mit Kindern: Weihnachtsmann Thomas Brettschneider Quelle: Ulrich Hansbuer

Dann freute sich der 66 Jahre alte Rentner mit dem echten Bart von einer Länge von 25 Zentimetern wieder auf den nächsten Anruf. Doch der kleine Aron hatte Angst, legte gleich wieder auf. Aber der Weihnachtsmann rief zurück: „Willst du mit mir reden?“ Die Mutter übersetzte. Nur langsam kam ein Gespräch zustande.

Die Angst vor dem Weihnachtsmann

Warum wollen Kinder nicht mit dem Weihnachtsmann reden, haben sogar Angst vor ihm? Der Redaktionsleiter und zweifache Familienvater Sebastian Morgner erklärte sogar: „Meine Tochter hat eine Weihnachtsmann-Phobie.“ Sie würde sich bei dem Anblick gleich unter den Tisch verziehen. „Alles Unbekannte sollte ja auch mit Vorsicht betrachtet werden“, meinte dazu Thomas Brettschneider verständnisvoll. Kinder dürfe man nicht drängen, sondern mit der Zeit würden sie schon von selbst kommen.

Weihnachtsmann macht Hoffnung

Lenne, 13, und Lillian Bark aus Falkensee unterhielten sich besonders lange mit dem Weihnachtsmann. Ein Computerbildschirm und ein Longboard würden sie sich wünschen. Der Weihnachtsmann betonte, dass die Wünsche so kurz vor dem Fest schwierig zu besorgen seien, machte aber Hoffnung, dass am 24. abends unter dem Christbaum auch etwas davon dabei sein könnte.

Wünsche von Pferd bis Lego

Jonathan (6) Kramm aus Berlin wollte vom Weihnachtsmann nur ein Darth Vader. Er hatte von seinem Onkel aus Falkensee von der Telefonaktion gehört. Ansonsten wäre er glücklich, meinte der Erstklässler, der auch im letzten Jahr immer brav war, wie er dem Nikolaus berichtete. Besonders hartnäckig war Louis Schiller (7) hinter dem Weihnachtsmann her. Er hatte in der Adventszeit immer wieder versucht, über das Smartphone der Mutter und über Alexa mit dem Mann in Rot in Kontakt zu treten. Da ging aber immer nur der Anrufbeantworter an. Und jetzt war der richtige Weihnachtsmann über WhatsApp dran und sogar zu sehen und fragte: „Was wünscht du dir denn zu Weihnachten?“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während die Schwester Amelie (11) sich ein Pferd wünschte, blieb Louis bescheiden: „Lego wäre toll.“ Franziska (8) aus Brieselang wünschte sich ein Fahrrad, und das konnte der Nikolaus ihr auch versprechen. Im nächsten Jahr will der Weihnachtsmann mit dem echten Bart wieder in die Redaktion der MAZ kommen. Und dann werden wieder Kinderträume wahr, die am 24. Dezember zumeist in Erfüllung gehen.

Von Ulrich Hansbuer