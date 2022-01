Havelland: digitaler Workshop für aktive Frauen

Havelland

Die Gleichstellungsbeauftragten aus Falkensee, Dallgow-Döberitz und Brieselang laden für den 10. Januar interessierte Frauen zu einem Workshop zu politischer Teilhabe ein. Beginn ist um 19 Uhr. Aufgrund der weiter hohen Infektionszahlen wird die Veranstaltung ausschließlich online als Videokonferenz stattfinden.

Debatte über Motivation und Vielfalt

Dabei geht es um Fragen: „Welchen Einfluss hat Kommunalpolitik auf mein Leben? Was möchte ich verändern und was brauche ich dafür?“ Es geht um Motivation und Vielfalt, aber auch um Barrieren für Frauen im Ehrenamt. Bei den Diskussionen in Kleingruppen zu diesen Themen kommen alle zu Wort und es gibt Raum für den persönlichen Erfahrungsaustausch.

Frauenpolitischer Rat des Landes wirkt mit

Die Veranstaltung findet unter Mitwirkung des Frauenpolitischen Rats Land Brandenburg und der Landesgleichstellungsbeauftragten Manuela Dörnenburg statt.

Interessierte Frauen können sich bei der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Brieselang, Kathrin Neumann, unter der E-Mailadresse neumann_kat@web.de anmelden. Die Übernahme von Kosten für Assistenzen (Deutsche Gebärdensprache, Leichte Sprache) kann bei Juliane Wutta-Lutzmann unter der E-Mailadresse neumann_kat@web.de oder unter folgender Rufnummer 03322/281119 beantragt werden.

