Händler bereiten sich auf Öffnung der Geschäfte vor

Havelland

Nina Quade hat am Montag erst mal ein Schild aufgehängt: „Am Mittwoch sind wir wieder für Sie da“, wird da verkündet. Die Geschäftsfrau betreibt in Falkensee die Popcorn Bakery und ist froh, dass Geschäfte wieder öffnen können. Der Handel im Havelland kommt langsam wieder in seine alte Struktur. Mitunter werden Öffnungszeiten und Verkaufsflächen noch reduziert.

Die kleinen Läden von Falkensee – am Mittwoch dürfen sie wieder öffnen. Quelle: Marlies Schnaibel

Anzeige

Nina Quade hatte ihren Laden nicht durchgehend geschlossen gehabt, weil sie Lebensmittel verkauft, durfte sie die auch verkaufen. Aber dafür gab es nur wenige Tage mit geöffnetem Geschäft, einiges hat sie online verkaufen können. „Das Onlinegeschäft ging ganz gut“, sagt sie, auch wenn das nicht an den normalen Umsatz heranreicht, das größere Geschäft – etwa die Belieferung von Messen – war dagegen ganz zusammengebrochen. Nun hofft sie, dass die Kunden ab Mittwoch auch kommen. Und sie hofft generell auf Normalisierung. „Eigentlich wollten wir an diesem Wochenende unseren neuen Außenbereich und unser neues Eis mit einem Fest vorstellen“, erzählt sie, aber das muss warten.

Weitere MAZ+ Artikel

Geänderte Öffnungszeiten

Mit geänderten Öffnungszeiten kommt Stefanie Lück am Mittwoch wieder. Sie betreibt in der Spandauer Straße von Falkensee das kleine Kinderbekleidungsgeschäft „Lilly & Leif“, fünf Wochen Schließzeit waren wirtschaftlich hart. Weil sie selbst zwei Kita-Kinder zu betreuen hat, verkürzt sie erst einmal die Öffnungszeit. „Der Laden hat dann nachmittags von 13 bis 17 Uhr geöffnet“, sagt sie.Und auch sie hofft, dass die Kunden wieder den Weg zu ihr und in die Normalität finden.

Treue Kunden

„Die Kunden haben uns auch in der Schließzeit nicht vergessen“, berichtet Manuela Dietzsch vom noch jungen Falkenseer Buchladen „Kapitel 8“. Mal Behelfsverkauf an der Hintertür, dann wieder mit Totalschließung, dann wieder Notverkauf - die letzten Wochen waren unruhig. „Ab Mittwoch öffnen wir wieder regulär“, freut sich die Buchhändlerin, die Kunden können den Laden durch die Vordertür betreten. Beim Gesundheitsamt hat sie sich am Montagfrüh noch einmal nach Auflagen erkundigt: Mundschutz und Scheiben sind nicht vorgeschrieben, aber der Mindestabstand muss eingehalten werden. Aber da setzt Manuela Dietzsch auf die Erfahrung, die die Leute inzwischen gemacht haben. „Der Biobackhaus-Laden nebenan macht es vor“, sagt sie, die Kunden sind eingestellt auf die Situation, bleiben draußen, wenn im Laden ein oder zwei Kunden sind.

Aber wie verhalten sich Kunden, wenn große Einkaufscenter wieder öffnen? Darauf werden in Dallgow und in Elstal bald Antworten gefunden.

Havelpark öffnet schrittweise

In den vergangenen vier Wochen hatte wegen der Corona-Pandemie im Dallgower Havelpark, einem der größten Einkaufszentren der Region, nur das Nötigste geöffnet. „Mit der Verordnung des Landes, die es Centern unter Auflagen erlaubt wieder zu öffnen, werden wir auch den Havelpark ab Mittwoch langsam wieder hochfahren. Klar ist aber, dass es nicht gleich von Null auf 100 geht“, erklärt Centermanager Eckhard Knaack.

Dienstleistungen bleiben geschlossen

Seit der Einführung der Kontaktbeschränkungen und Geschäftsschließungen hatte sich das Centermanagement auf die Grundversorgung fokussiert. Der Einzelhandel für Lebensmittel, Apotheken, Drogerien, Tankstelle, Banken und Sparkassen, Poststellen und der Zeitungsverkauf hatten im Havelpark weiter geöffnet. Ab Mittwoch können nun auch andere Geschäfte mit einer Fläche von maximal 800 Quadratmetern den Betrieb aufnehmen. Nagelstudios und andere körpernahe Dienstleistungen bleiben im Havelpark aber weiterhin geschlossen.

„Da die Wiederöffnung nur unter Auflagen erfolgen darf, erarbeiten wir gerade, in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt, entsprechende Vorgehensweisen, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Denn an erster Stelle steht für uns die Sicherheit der Kunden und der Mitarbeiter in den Geschäften“, so Knaack.

Wachschutz achtet auf Abstand

Die Verordnung des Landes sieht unter anderem vor, dass Abstandsregeln gewahrt bleiben müssen und Warteschlangen und Menschenansammlungen, insbesondere auf engem Raum, zu unterbinden sind. „Im allgemeinen Centerbereich wird unser Wachschutz auf die Einhaltung der Regeln achten“, so Knaack.

Outletcenter öffnet Freitag

Am Freitag dieser Woche will das Designer Outlet Berlin in Elstal wieder seinen Betrieb hochfahren. Über die Wiedereröffnung informiert Betreiber McArthurGlen auf der Homepage. Danach würden nicht alle Marken-Geschäfte wegen der Pandemie-Auflagen sofort wieder einsteigen können. Dazu gebe es in den nächsten Tagen genauere Informationen. Fest steht: Die Öffnungszeiten des Centers werden verkürzt und sind von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Mehr Reinigung

Die Vorgaben der örtlichen Gesundheitsbehörden werden befolgt, das heißt: Im gesamten Center werden Handdesinfektionsmittel bereitstehen, zudem werde die Reinigungsfrequenz in öffentlichen Bereichen erhöht.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Man werde darauf achten, dass nicht mehr als zehn Personen in einer Warteschlange stehen. Grundsätzlich werde der Zutritt zum Center kontrolliert, um Warteschlangen zu vermeiden. Es werde empfohlen, dass Kunden und Mitarbeiter Masken tragen, eine begrenzte Zahl Masken sind im Center verfügbar. Zudem sollte beim Einkauf die Option des kontaktlosen Bezahlens genutzt werden.

Von Marlies Schnaibel