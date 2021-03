Falkensee

Das Lieblingsgetränk in der Hand und ein spontanes, nettes Gespräch – diese Situation kennen und vermissen zur Zeit viele Menschen, die gern ab und zu abends in eine Kneipe gehen. Heiko Richter aus Falkensee hatte eine kreative Idee, wie er für sich und andere ein bisschen Tresen-Feeling nach Hause holen kann. Seit rund einem Monat versucht er sich an einer Podcast-Reihe auf Youtube. „Das war eigentlich so eine Schnapsidee. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen und dann komme ich auf blöde Ideen”, so der 49-Jährige.

Auf diese Weise sei ihm damals auch die Idee mit seiner Kneipe „schrÄÄg ‘rüber” gekommen. Die wurde in Falkensee zum Kult, bis sie 2018 nach der Kündigung durch die Vermieterin schließen musste. Zu dem Zeitpunkt war Richter bereits Eventmanager der Stadthalle. Man könnte nicht grundlos sagen, dass der 49-Jährige so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt des Falkenseer Kultur- und Nachtlebens ist. Seit über einem Jahr jedoch steht das nun still. „Unsere letzte Veranstaltung in der Stadthalle war am 7. März 2020. Seitdem bin ich quasi arbeitslos”, erzählt er. Nach wie vor plane und hoffe er, doch die Veranstaltungen würden meistens drei bis vier Mal verschoben und mittlerweile auch komplett abgesagt.

Leute einladen, die man lange nicht gesehen hat

Darunter leidet das Gemeinschaftsleben in Falkensee. Menschen, die man vorher regelmäßig bei Veranstaltungen gesehen hat, werden plötzlich unsichtbar. An diesem Punkt will Richter mit seiner neuen Podcast-Reihe ansetzen, die den passenden Titel „Inzidenz-Events“ trägt. „Derzeit geht es ja schlecht, sich in der Kneipe zu treffen. Ich möchte Leute einladen, die man gerne mal wieder sehen würde”, erzählt der 49-Jährige, „Viele Leute haben mich gefragt: Gibt’s euch noch? Was macht ihr überhaupt? Wie geht’s weiter? Da habe ich mir gedacht, ich mache einfach so ein Videoding, anstatt jedem Einzelnen das Gleiche zu erzählen.”

Die Idee wurde gut aufgenommen. Er habe nur eine Absage auf seine Anfragen bekommen, manche Interessierte würden sich sogar selbst bei ihm melden. Neun Folgen hat er inzwischen veröffentlicht und Gäste aus den verschiedensten Bereichen zu sich nach Hause geholt. „Ich möchte gerne Menschen aus Wirtschaft, Politik, Musik, Unterhaltung und Sport einladen. Das Ganze soll einfach eine lockere und lustige Sache sein”, beschreibt Richter sein Projekt und ergänzt: „Ich würde gerne Dinge aus den Leuten heraus kitzeln, die viele noch nicht wissen. Es sind ja Menschen vor meiner Kamera, die man von irgendwoher kennt, über die man aber viele Sachen noch gar nicht gewusst hat.”

Heiko Richter (49) aus Falkensee in der leeren Stadthalle Quelle: Nadine Bieneck

Falls das Format gut ankommt, kann er sich auch vorstellen, nach Corona damit weiterzumachen. Es sei eine gute Möglichkeit, die Geschichte hinter Menschen aus der Umgebung kennenzulernen. Im Vordergrund steht für Richter die persönliche Note. Es soll darum gehen, in ungezwungener Atmosphäre etwas über das Leben des Gasts zu erfahren. Das „C-Wort” verbannt er deswegen auf die Liste der verbotenen Wörter – über Corona werde ja sowieso schon andauernd und überall berichtet. Richters Idee ist es, den Podcast zukünftig interaktiv zu gestalten. Dafür werde er schon vorher bekannt geben, wer sein nächster Gast ist. Die Zuschauer könnten dann Wünsche anmelden, was sie schon immer gerne mal über diese Person wissen wollten und Richter bastelt das in den Gesprächsfluss mit ein.

Spontanität bei der Umsetzung

Konzept und technische Umsetzung des Podcasts sind simpel und Resultat von Richters Spontanität: Aufgenommen wird mit einem Tablet. Ausgeleuchtet mit einer Lampe, die er eigentlich zum Züchten von Tomaten verwendet. Teils wegen der Beleuchtung, teils aus Prinzip filmt er stets in schwarz-weiß. „Es gibt ja heutzutage ein Haufen buntes Zeug, alles muss glitzern. Dem wollte ich etwas entgegensetzen”, erklärt Richter. Als Kulisse muss sein Büro herhalten. Vorn im Bild stehen stets verschiedene Getränke, die auch als Einstieg in das Gespräch dienen: „Jeder Podcast fängt so an, dass ich erstmal nach dem Lieblingsgetränk des Gasts frage“, erläutert Richter. Davor wird der Timer gestellt, auf genau 20 Minuten und 36 Sekunden. Das sind umgerechnet 19 Minuten und 96 Sekunden - eine kleine nostalgische Anspielung auf die Gründung vom „Schrääg“ im Jahr 1996.

Trotz oder gerade wegen des improvisierten Charmes kommt der Podcast gut an. Knapp 3700 Aufrufe verzeichnet der Kanal aktuell. „Ich habe bisher nur positive Reaktionen bekommen“, erzählt Richter. Doch auch wenn ihm das Ganze Spaß macht und es den Alltag in Zeiten von Corona etwas auflockern kann, ist für Richter trotzdem klar: „Live am Tresen zu stehen und mit den Menschen zu sprechen, das kann man nicht ersetzen.“

Der Podcast ist zu finden auf Youtube als Kanal „Falkensee-Events-Podcast“

Von Leonie Mikulla