Falkensee

Eine kreative Idee, um den Menschen aus der Ukraine zu helfen, haben sich der Falkenseer Illustrator Heiko Schulze und die Autorin Astrid Pfister aus Herne überlegt: Gemeinsam arbeiten sie aktuell an einem Kinderbuch, das sich mit der Thematik auseinandersetzt. Den Erlös aus dem Verkauf der limitierten Edition möchten sie an Hilfsprojekte spenden.

Anstoß gab ein persönliches Erlebnis

Die Idee für die Geschichte kam der Autorin Astrid Pfister nach einem Erlebnis, das sie persönlich berührt hat. „Ich arbeite ehrenamtlich in einem sozialen Verein, der Angebote für Kinder macht. Aufgrund der Situation in der Ukraine haben wir den Verein für ukrainische Flüchtlinge geöffnet, damit Kinder, die nach Herne kommen, Angebote kostenlos nutzen können und ein bisschen von der ganzen Situation abgelenkt werden“, erzählt Pfister.

Über den Verein kam sie in den Kontakt mit einer ehrenamtlichen Organisation in Herne, die Spendentransporte in die Ukraine organisiert. „Eine Bekannte rief abends an und erzählte, dass ein kleiner Junge unter Tränen einen riesengroßen Stofflöwen abgegeben hat. Er meinte, das ist sein Freund und dass er gehört hat, was in der Ukraine los ist – deswegen möchte er helfen“, erzählt Pfister. Die Bekannte überlegte, dass man daraus eine Geschichte schreiben müsste – darüber, was wohl mit dem Löwen passiert und ob er jemandem helfen kann.

Astrid Pfister schrieb die Geschichte. Quelle: Privat

Gesagt, getan: „Ich habe daraufhin den Vertrag Kovd aus Herne angeschrieben. Der war sofort Feuer und Flamme und meinte, so ein Projekt findet er total schön, um irgendwie helfen zu können“, erzählt die Autorin, die sich schon in verschiedenen Genres ausprobiert hat und neben Kinderbüchern auch Krimis und Thriller schreibt.

Falkenseer Illustrator hat schon an verschiedenen Projekten mitgewirkt

Über soziale Medien entstand die Verbindung zu Heiko Schulze. Er wirkte bereits an vielzähligen Projekten mit seinem Zeichentalent mit und illustrierte beispielsweise das Märchenbuch „Drachen über Falkensee“. Auch Schulze war sofort angetan von der Idee: „Als ich gefragt wurde, ob ich Illustrationen spendieren möchte, habe ich nicht lange gezögert. Es bedrückt einen total, was da zurzeit in der Ukraine passiert und was man jeden Tag sieht im Fernsehen. Irgendwas will man machen, aber außer Spenden gibt es kaum Möglichkeiten“, überlegt der Illustrator.

Gemeinsam machten sich alle Beteiligten sofort ans Werk. Die Geschichte ist inzwischen bereits fertig und an Hand des Manuskripts hat Schulze begonnen, Zeichnungen anzufertigen. „Das ist eine ganz andere Art von Zeichnungen, als ich sie sonst mache. Ich versuche Kinderzeichnungen hinzukriegen, so dass es eine junge Altersgruppe anspricht. Die Altersempfehlung ist ab etwa sechs Jahren“, erzählt Schulze. Insgesamt circa sechs A4-Seiten soll das Buch lang werden. „Das Besondere ist, dass es zweisprachig erscheinen wird. Oben im Buch steht erst die deutsche Schrift, dann kommt ein visueller Splitter und darunter steht die Geschichte in ukrainischer Schrift. Zudem male ich um jedes Bild Verzierungen“, erzählt Schulze.

Die Geschichte ermöglicht altersgerechten Zugang zur Thematik

Das Buch wird den Titel „Finns aufregende Reise“ tragen. Die Geschichte handelt von dem Stofflöwen namens Finn, der bei dem Kind Elias wohnt. „Als der Krieg gegen die Ukraine ausbricht, beschließt Elias, seinen Stofflöwen als Spende in die Ukraine zu schicken. Dort angekommen befreundet sich Finn mit einem ukrainischen Mädchen. Gemeinsam erleben sie einen Luftalarm und müssen sich in einem U-Bahn-Schacht verstecken“, beschreibt Schulze die Handlung. Schließlich entscheidet sich die Familie des Mädchens, mit dem Zug nach Deutschland zu fliehen, wo sie bei Elias Familie aufgenommen werden.

Das Buch soll Kindern einen altersgerechten Zugang zu der belastenden Situation in der Ukraine ermöglichen: „Die Geschichte zeigt, wie schlimm die Situation dort momentan ist. Man sieht die Geborgenheit hier in Deutschland und den krassen Unterschied, wie es momentan in der Ukraine ist. Aber sie macht auch Hoffnung. Finn nimmt dort viel mit, gewinnt neue Freunde und kann sie in sein friedliches Zuhause einladen.“

Alle Beteiligten wirken ehrenamtlich mit

Für die Entwicklung des Kinderbuches entstehen fast keine Kosten. So hat eine Institution bereits zugesagt, Papier zu spenden und auch die anderen Beteiligten engagieren sich ehrenamtlich: „Ich bin unglaublich begeistert. Alle haben in kürzester Zeit mitgeholfen. Dass das so schnell geklappt hat, hat mich wirklich umgehauen. Alle haben auf ihr Honorar verzichtet, um das Projekt möglich zu machen“, erzählt Astrid Pfister.

Das fertige Buch wird über den Verlag bestellbar sein. „Es wird als spezielle limitierte Sonderausgabe angefertigt. Jede Ausgabe ist von mir signiert. Die Spenden sollen direkt an eine Kinderhilfsorganisation in der Ukraine gehen“, sagt die Autorin.

Von Leonie Mikulla