Heiligabend mal anders: Kirchengemeinde Falkensee-Seegefeld lud zum Gottesdienst im Freien

Der Kirchenbesuch am Heiligabend bedeutet für viele Menschen eine wichtige und liebgewonnene Tradition. Im Coronajahr indes war gewohnte Weihnachtsgottesdienst in vielen Gemeinden aufgrund der Pandemieeinschränkungen nicht möglich. So auch in der evangelischen Kirchengemeinde Falkensee-Seegefeld. Die jedoch zeigte sich kreativ und stellte einen alternativen Gottesdienst auf die Beine.

„ Heiligabend – Gottesdienst auf dem Weg“ lautete das Motto. Vor der Kirche, am Brunnen vor der alten Stadthalle, begann der etwas andere Heiligabend. Gemeindesekretärin Christine Runau begrüßte die Gäste und nahm die Teilnehmerkarten entgegen. Die Besucher hatten sich vorher anmelden müssen. Maximal 30 Personen waren pro Gruppe zugelassen. Von 15 bis 17.30 Uhr wurden die Gruppen dann im Viertelstundentakt an die Stationen geführt. Die Idee sei sehr gut bei den Gemeindemitgliedern angekommen. „Die Menschen freuen sich, dass die Kirchengemeinde sich Gedanken gemacht hat und eine sehr schöne Alternative zum traditionellen Gottesdienst anbietet“, wusste Runau zu berichten.

Mit Mund-Nase-Bedeckung, ausreichend Abstand und teils mit Regenschirm machten sich die Grüppchen im Viertelstundentakt auf den Weg. Katrin Runge führte die Gruppe um 15.15 Uhr. Voller Spannung folgten ihr Eltern und Kinder. Rund um die Kirche erlebten sie dann an mehreren Stationen die Weihnachtsgeschichte. Konfirmandin Lena Wichert trug an der ersten Station die Verkündung der Maria vor. Die nächste Station erzählte vom Dekret des Kaisers Augustus, der den Menschen befahl sich in Listen einzutragen. An dieser Station durften sich alle Teilnehmer auch auf einer Papierrolle verewigen. An einer anderen Station wartete der Herbergswirt, der Maria und Josef abgewiesen hatte und zum Stall schickte, da er kein freies Zimmer mehr hatte. Sehr beliebt bei den Kindern war die Hirtenstation. Schäfer Olaf Kolecki zeigte dort fünf verschiedene Schafe und eine Ziege, deren Rassen vom Aussterben bedroht sind. Er erzählte den Besuchern von den Problemen der Hirten vor 2000 Jahren und heute. Danach folgte das Krippenspiel-Kino, eine Mischung aus Dia-Show und Film, welche die Weihnachtsgeschichte erzählte. Auch in den Turmraum der Kirche führte der Rundgang. Dort durfte jeder Besucher ein Teelicht anzünden. Der Abschluss fand schließlich in der Kirche statt.

Eine Geigerin und ein Cellist sorgten für einen feierlichen Rahmen. Gemeinsam mit Pfarrerin Gisela Dittmer wurde ein „Vaterunser“ und der Weihnachtssegen gesprochen. Die Besucher waren am Ende begeistert. „Ich fand diesen etwas anderen Gottesdienst sehr berührend, sehr intim, es war eine schöne Stimmung. Für die Kinder war viel dabei, besonders toll fand ich die Idee mit den Schafen,“ sagte Matthias Nöther aus Falkensee.

Norman Fröbe und Anja Höhna, ebenfalls aus Falkensee, besuchten den Gottesdienst gemeinsam mit ihrer 6-jährigen Tochter Sophie. Ihr gefielen besonders die Schafe und die Streicher in der Kirche. „Das war sehr angenehm und sehr kreativ, die Weihnachtsgeschichte wurde einmal anders erzählt. Ein großes Lob an alle, die daran mitgewirkt haben,“ sagte Norman Fröbe anschließend. Allerdings habe ihnen das Gemeinschaftssingen und die Atmosphäre vom Gottesdienst etwas gefehlt. Anja Höhna ergänzt: „Wir gehen regelmäßig in die Kirche und sind froh, dass trotz Corona etwas stattfindet. Es ist ein guter Kompromiss und wurde gut gelöst.“

