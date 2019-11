Heinz Rudolf Kunze begeistert in Falkensee

Der Berliner Veranstalter MB-Konzerte bietet in der Falkenseer Stadthalle nach dem Abend Heinz Rudolf Kunze weitere Konzerte an.

Ute Freudenberg und Band sind am 17. November zu erleben.

Für Dezember des Jahres 2020 sind schon zwei Höhepunkte gebunden: „Karat 45 – die Jubiläumstour“ und „Fröhliche Weihnachten mit Frank Schöbel“.

Der Falkenseer Veranstalter FKS-Events wird in diesem Jahr noch mit mehreren Veranstaltungen im Saal oder im Foyer aktiv. Am Freitag dieser Woche gibt es wieder ein Spreewilders Konzert, im Doppelkonzert sind The Crazy Hambones sowie Peter Schmidt und Adran Dähn mit Blues und Bluesrock zu hören.

Weihnachtlich geht es im Dezember zu: Die Havelsymphoniker geben am 1. Dezember ein Konzert, das Brandenburgische Konzertorchester am 4. Dezember. Das Vicco-von-Bülow-Gymnasium gibt am 17. und 18. Dezember Konzerte.

Das kreative Netzwerk „Made in Falkensee“ lädt für den 1. Dezember erstmals zum Falkenseer Indoor-Weihnachtsmarkt in die Stadthalle ein.