Heiraten im Coronajahr: Hochzeitsplanerin Daniela Richter aus Falkensee erzählt

Falkensee

Nach den perfekten Räumlichkeiten suchen, an der Blumendeko feilen, dem Catering den letzten Schliff geben, Fotograph und DJ briefen und vor allem auch im größten Chaos einen kühlen Kopf und den Überblick bewahren – all das und noch viel mehr ist Daniela Richters Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die die 42-jährige Falkenseerin 2018 zu ihrem Job gemacht hat. Denn seitdem ist die dreifache Mutter als Hochzeitsplanerin in Berlin und Brandenburg unterwegs.

Falkensee immer als Rückzugsort

Als gelernte Einzelhandelskauffrau hatte sie zuvor regelrecht Karriere gemacht. Fast 20 Jahre lang arbeitete sie im Vertriebsaußendienst für den L’Oréal-Konzern, stieg dort 2014 zur Vertriebsdirektorin von L’Oréal Deutschland auf. 2016 war damit Schluss. „Ich hätte mich dort nicht mehr weiterentwickeln können“, blickt sie zurück. „Arschviel“ habe sie zudem damals gearbeitet, 90-Stunden-Wochen waren die Regel. Gelebt habe sie gefühlt ständig im Flieger, denn unterwegs war sie in ganz Deutschland. Als sich Ehemann Heiko Richter 2016 beruflich veränderte („Er hat mir vorher für meine Arbeit immer den Rücken freigehalten.“), strebte auch Daniela Richter einen beruflichen Wechsel an. „Ich war für meinen Job immer viel unterwegs, aber Falkensee war in all der Zeit immer mein Rückzugsort.“ In der Gartenstadt lebt sie mit ihrer Familie, tief ist die 42-Jährige in ihrer Heimatregion verwurzelt.

Organisationstalent als Schlüssel zum Erfolg

Nach ihrem Ausstieg als Vertriebsdirektorin arbeitete Daniela Richter zunächst immer wieder als Visagistin für Hochzeiten. „Die Kenntnisse dafür hatte ich während meiner Zeit bei L’Oréal gelernt. Mir hat das großen Spaß gemacht, ich bin da mehr und mehr reingewachsen.“ Viele Kontakte knüpfte sie während dieser Zeit, unter anderem auch zu ihrer Hochzeitsplanerin. Der Beruf faszinierte sie. So sehr, dass sie sich schließlich dazu entschloss, sich auch selbst als Planerin für Hochzeiten selbstständig zu machen. „2018 habe ich mein Gewerbe angemeldet“, schaut sie zurück. Ihr Unternehmen entwickelte sich prächtig, auch dank ihres Organisationstalents und guter Vernetzung. „Ich habe viele tolle Partner, mit denen ich zusammenarbeite und auf die ich mich jederzeit verlassen kann“, sagt sie, nicht ohne Stolz.

Deutlich mehr Bürozeit als ohne Corona: Daniela Richter in ihrer Schaltzentrale. Quelle: Nadine Bieneck

Dann kam Corona. „2020 wäre ein neues Rekordjahr für das Unternehmen geworden“, sagt sie. Doch die Auswirkungen der Pandemie vor allem auf die Veranstaltungsbranche sind fatal. „Viele Kollegen haben seit März keinen einzigen Euro mehr verdienen können“, weiß sie. Auch Daniela Richter leidet unter Einbußen. Viele Hochzeiten mussten verschoben, etliche gar ganz abgesagt werden. Zugleich galt es für die 42-Jährige, immer wieder unzählige Unwägbarkeiten auszubalancieren, um die verbliebenen Aufträge umsetzen zu können. „Teilweise war es wochenlang meine erste Morgenbeschäftigung, die neuen Eindämmungsverordnungen zu studieren“, sagt sie. „Die Verantwortung, die man da trägt, ist enorm“, spielt sie auf die zahlreichen, teils ganz unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern an, die vor allem sie für die Umsetzung ihrer Hochzeitsplanungen zu berücksichtigen hatte. Die unmittelbare Nähe zu Berlin tat ein Übriges. Eine Trauung an der Berliner Stadtgrenze mit anschließender Hochzeitsfeier im benachbarten Brandenburg, unter Berücksichtigung des Brandenburger Beherbergungsverbots bei gleichzeitiger Personenobergrenze für Veranstaltungen in Berlin – immer wieder erlebte Daniela Richter in den vergangenen Monaten solch ein heilloses Durcheinander. „Diese Hochzeit im Oktober musste ich drei Mal umplanen. Am Ende war sie trotz aller Widrigkeiten traumhaft schön“, sagt sie.

Hoffen auf ein besseres 2021

Finanziell hangelte sich die 42-Jährige durch das Coronajahr. Auch ihre Planungsabläufe liefen alles andere als gewohnt ab, „das verlangte nicht nur mir, sondern auch den Hochzeitspaaren viel Vertrauen und Flexibilität ab“, sagt sie. Immer wieder neue Coronaregelungen sorgten dafür, dass sie manche Hochzeit gleich mehrfach umplanen musste. Viel mehr als sonst habe sie in diesem Jahr gearbeitet, sagt Daniela Richter, jedoch „wird ein großer Teil der Arbeit unbezahlt bleiben.“ Verbittert ist sie darüber nicht, all ihre Hoffnung setzt sie aufs kommende Jahr, denn: „Irgendwann muss es ja auch für den Veranstaltungsbereich wieder losgehen.“ Zahlreiche Hochzeiten stehen bereits in ihrem Terminkalender. Überdies hofft Daniela Richter, „dass auch 2021 all diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, dann noch da sind. Und dass wir alle bald wieder die Möglichkeit haben, den Job zu machen, für den wir so brennen.“

Von Nadine Bieneck