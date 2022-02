Hier treten die Besten an: Landesweiter Klavierwettbewerb in Falkensee

Falkensee

Ein völlig neuartiger Wettbewerb für Kinder und Erwachsene erwartet die Schüler und Lehrer der Brandenburger und Berliner Musikschulen: der bundesweit erste Wettbewerb für Pianisten, die von einem Orchester unterstützt werden. Und stattfinden soll er in Falkensee.

„Die Fachgruppe Klavier des Verbandes der Musik- und Kunstschulen Brandenburg hat den Wettbewerb organisiert und ist voller Vorfreude, ihn ausrichten zu dürfen“, teilt Judith Kochendörfer zu dem Wettbewerb mit.

Ausschließlich Klavierkonzerte

Der Ausscheid wird in zwei Runden in Falkensee ausgetragen werden: Die erste Runde, bei der 31 angemeldete Teilnehmer zwischen 7 und 50 Jahren gegeneinander antreten werden, findet am 5. und 6. März im Konzertsaal „Gleis 5“ am Bahnhof statt. Die Finalrunde mit fünf bis sieben Teilnehmenden und mit großem Orchester soll dann am Wochenende darauf in der Falkenseer Stadthalle zu hören sein.

Die Teilnehmer des „1. Klavier-Konzert-Wettbewerbs“ werden ausschließlich Klavierkonzerte vortragen, in der ersten Runde begleitet von einem zweiten Pianisten, in der letzten Runde vom Philharmonischen Jugendorchester Berlin unter Leitung des jungen Dirigenten Akim Camara.

Die Teilnehmer – auch das ist ein Novum im Bereich der musikalischen Wettbewerbe – werden aus allen Alterskategorien gegeneinander antreten – einzige Voraussetzung: Sie sind Schüler einer Musikschule des VdMK Brandenburg oder des VdM Berlin. So bereiten sich, teilen die Veranstalter mit, bereits eine siebenjährige ebenso wie eine 50-jährige Teilnehmerin auf den Wettbewerb vor.

Lücke in der Wettbewerbslandschaft

Die Jury des Wettbewerbes setzt sich zusammen aus Professorinnen und Professoren oder Hochschul-Dozierenden im Fach Klavier, aus Mitgliedern der Fachgruppe Klavier im VdMK Brandenburg, dem Orchester-Dirigenten der finalen Konzert-Runde und aus Vertretern aus Ministerium, Musikschulträgern, Musikschulverband oder Presse.

Der neue Klavierwettbewerb will eine Lücke in der deutschen Wettbewerbslandschaft schließen und Pianisten die Möglichkeit geben, mit einem Orchester aufzutreten. Er bietet eine aktive Auseinandersetzung mit der Klavierkonzertliteratur und stellt eine Bereicherung für junge Klavierinterpreten dar. Sie erfordert einen besonderen Teamgeist, vertieft die Kenntnisse über die Orchesterinstrumente, ihre Klangfarbe, Spielweisen und die Partitur. Die solistische Arbeit mit einem Orchester und Dirigenten ist eine einzigartige Erfahrung für jede Musikerin und jeden Musiker.

Eine weitere wichtige Aufgabe des Wettbewerbes ist es, Interesse für das brandenburgische Klaviererbe und für zeitgenössische Klavierkonzerte zu wecken. Zu diesem Zweck sind Sonderpreise für die besten Vorträge dieser Werke ausgeschrieben.

