Hilfe für Flüchtende aus Ukraine: Stadt Falkensee bündelt Informationen online

Falkensee

Die Welle der Solidarität und Hilfsbemühungen für die aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine flüchtenden Menschen lässt in Falkensee weiter nicht nach. Viele Falkenseerinnen und Falkenseer bieten ihre Unterstützung an, beteiligen sich an Spenden oder haben gar bereits Flüchtlinge aufgenommen.

Zahlreiche Fragen, insbesondere organisatorischer Natur, laufen dabei bei der Verwaltung im Rathaus auf. Die Stadt hat die wichtigsten Informationen rund um die Flüchtlingsthematik zusammengestellt und nun auf ihrer Website veröffentlicht. Dies reicht von aktuellen Themen und Fragen über Angebote bis hin zu Kontakten. Häufig gestellte Fragen werden hier erfasst und um die entsprechenden Informationen ergänzt. Aufgrund der sehr dynamischen Situation wird diese Übersicht ständig aktualisiert. Die Verwaltung könne allerdings nicht garantieren, dass immer der aktuelle Stand abgebildet werde, heißt es. Bürgerinnen und Bürger können sich mit Fragen als erste Anlaufstelle jedoch an das Infoteam im Bürgeramt wenden. Dieses ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr telefonisch unter 03322/28 11 15 und per E-Mail unter information@falkensee.de erreichbar.

Private Unterkünfte sollten weiterhin über die E-Mail-Adresse ukrainehilfe@havelland.de direkt an den Landkreis gemeldet werden. Diese werden dort aufgenommen, geprüft und koordiniert. „Das Leid der vielen Menschen, die vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine betroffen sind, macht mich fassungslos und traurig. Wir als Stadt Falkensee werden unseren Anteil an der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen leisten“, sagt Bürgermeister Heiko Müller (SPD), der sich bei den Falkenseerinnen und Falkenseern für die große Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität bedankt.

Alle Informationen der Stadt Falkensee werden gebündelt unter: www.falkensee.de/ukraine.

Von MAZonline