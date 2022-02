In Falkensee gibt es mittlerweile über fünf Anlaufstellen für Tierhaarschnitte. Die meisten davon sind Hundesalons. Anna Boje betreibt seit fünf Jahren den Hundesalon „Annabello“ in Falkensee. Sie erzählt wieso sie vier Föhnanlagen braucht und warum sie keine Fellfärbungen anbietet.

Hohe Nachfrage in Falkensee: So arbeitet ein Hundefriseur

