Havelland - Homeoffice in Coronazeiten: Falkenseer schaffen sich so viele Hunde an wie noch nie

In Homeoffice-Zeiten schaffen sich viele ein Haustier an. Falkensee meldet so viele Hunde wie noch nie. Der mobile Tierarzt Gordon Ebeling ist im Dauereinsatz und beobachtet Schlimmes: Tiere wurden einfach im Stich gelassen.