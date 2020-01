Horror für Pendler: RB14 fällt fünf Wochen aus

Falkensee

Wer täglich mit der Bahn zur Arbeit fährt, muss sich ab Ende Januar auf einige Beeinträchtigungen und Unannehmlichkeiten einstellen. „Auch 2020 hat die Instandhaltung und Modernisierung der Infrastruktur bei der Deutschen Bahn hohe Priorität“, kündigt die Bahn an.

Für Fahrgäste der Linie RB10 ergeben sich schon ab dem 29. Januar erhebliche Einschränkungen. So wird an diesem Tag zwischen 10.45 Uhr und 16.15 Uhr ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Nauen und Brieselang eingerichtet.

Erste Arbeiten in Nauen

Alle Busse fahren 21 Minuten früher in Nauen ab und kommen 22 Minuten später dort an. In Brieselang werden alle planmäßig abfahrenden Züge nach Berlin-Südkreuz erreicht. Grund für die Einschränkungen sind Schienenerneuerungen im Streckenbereich Nauen.

In der Nacht vom 29. Januar (ab 22.15 Uhr) zum 30. Januar (bis 1.15 Uhr) werden in Falkensee dann Weichengroßteile ausgewechselt. Dies führt zu Veränderungen auf den Linien RB10 (Nauen – Südkreuz) und RB14 (Nauen – Flughafen Schönefeld). Daher müssen die Züge 18534 und 18638 (Ankunft 22.51 Uhr und 0.20 Uhr in Nauen) von Berlin-Südkreuz bis Brieselang umgeleitet werden.

Kein Halt zwischen Albrechtshof und Finkenkrug

Die Züge halten in der Nacht zusätzlich in Dallgow-Döberitz. Die Haltepunkte von Albrechtshof bis Finkenkrug entfallen. Fahrgäste werden gebeten Busse zu nutzen, um zu den ausfallenden Haltepunkten zu gehalten. Der Zug 18640 (planmäßige Ankunft 0.50 Uhr in Nauen) fährt bis zu 15 Minuten später. Besonders hart wird es für die Zugreisenden vom 30. Januar bis 13. Februar.

Infos für Pendler Zugreisende sollten sich rechtzeitig darüber informieren, wie sie ihren Weg zur Arbeit oder zu anderen Aktivitäten meistern können. Alle Informationen zu den geänderten Fahrzeiten und anstehenden Bauarbeiten gibt es unter www.reiseauskunft.bahn.de oder www.bauinfos.deutschebahn.de.

Ab 8.45 Uhr werden Zahlreiche Züge der Linien RB10 und RB14 zwischen Nauen und Brieselang durch Busse ersetzt. Die Busse fahren zudem 21 Minuten früher ab und kommen zwischen 22 und 31 Minuten später am Bahnhof an. Zahlreiche Züge fahren in Brieselang zudem später ab. Einzelne Züge der Linie RB14 fahren hingegen bis zu vier Minuten früher.

RB14 fällt ab 18. Februar komplett aus

Ab dem 18. Februar kommt es für viele Pendler dann ganz dick. In dieser Zeit sollen die Züge der Linie RB14 zwischen Nauen und Charlottenburg gänzlich ausfallen.

Von da an werden in mehreren Abschnitten zwischen Brieselang und Falkensee sowie Falkensee und Berlin-Spandau die Schienen erneuert. Für die geplanten Arbeiten muss jeweils ein Gleis gesperrt werden. „Fahrplanänderungen auf der Strecke ( Hamburg – ) Nauen – Berlin-Spandau, aber auch zwischen Hennigsdorf und Berlin, sind leider unvermeidlich“, so die Bahn.

Betroffen sind unter anderem Züge der Deutschen Bahn auf den Linien RB14, RB10/RB13 und RE6. Auswirkungen haben die Arbeiten auch auf die Linie RE2 der Odeg.

Erster Bauabschnitt zwischen Brieselang und Falkensee

Die Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen Brieselang und Falkensee sollen um 6 Uhr beginnen und am 2. März um 16 Uhr enden. Bei vielen Fernzügen von und nach Hamburg kann es in dieser Zeit zu Fahrzeitverlängerungen kommen. Außerdem werden einzelne Züge ohne Halt in Berlin-Spandau umgeleitet. Eine andere Strecke fahren in dieser Zeit auch Züge der Linie RE6. Außerdem halten die Züge dann nicht in Falkensee, Spandau und Jungfernheide. Züge der Linie RB14 zwischen Nauen und Berlin-Charlottenburg sollen ganz ausfallen.

Die Bauarbeiten im zweiten Abschnitt zwischen Spandau und Falkensee starten am 3. März um 9 Uhr und enden am 17. März um 16 Uhr. Bahnnutzer müssen sich auf die gleichen Einschränkungen einstellen wie im ersten Bauabschnitt.

Pendler beklagen schon jetzt wieder überfüllte Züge

Vom 18. März (ab 6 Uhr) bis 22. März (16 Uhr) sowie vom 23. März (9 Uhr) bis 24. März (bis 16 Uhr), werden die Arbeiten am dritten Abschnitt zwischen Falkensee und Spandau ausgeführt. Zusätzlich zu den bisherigen Einschränkungen kann es auch auf der Linie RB10/RB13 in diesem Zeitraum zu veränderten Fahrzeiten kommen.

Da kommt einiges auf die Pendler zu. Dabei haben die jetzt schon die Nase voll. Erst in dieser Woche soll es wieder unerwartet zum Einsatz von Kurzzügen gekommen sein. „Der Regio war ab Albrechtshof hoffnungslos überfüllt, viele Berufspendler sind nicht mehr in den Zug gekommen“, schreibt ein genervter Zuggast der RB14.

Von Danilo Hafer