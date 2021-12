In der Stadthalle Falkensee fand am Freitag eine Corona-Impfaktion des Landekreises statt. Impfen konnten sich alle über 30-Jährigen, deren Zweitimpfung fünf Monate zurückliegt. Die Stadthalle soll zukünftig als dauerhafte Impfstation für alle eingerichtet werden. Auch mobile Stationen im Havelland sind in Planung.