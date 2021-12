Impfbus in Brieselang kommt erst 2022

Brieselang

Der Brieselanger Impfbus wird nicht wie ursprünglich geplant am 20. Dezember an der Brieselanger Hans-Klakow-Gesamtschule Station machen, sondern erst Ende Januar. Das haben der Landkreis Havelland der Gemeindeverwaltung und dem Schulleiter Kai Neuse mitgeteilt. Ein exakter Termin steht noch nicht fest, hieß es am Donnerstag dazu.

Technik wird zuerst in Falkensee und Nauen eingesetzt

Der Impfbus kann nicht im Dezember kommen, weil die technische Ausstattung – dazu zählt der Medienkoffer mit Soft- und Hardware – derzeit nicht vorhanden. Zuerst werden mit dieser Technik in Falkensee und Rathenow Impfstellen eingerichtet. In Falkensee am 20. Dezember, in Nauen am 29. Dezember. Diese benötigen die zwei beim Landkreis vorhandenen Medienkoffer, um Impfzertifikate und andere Unterlagen ausdrucken zu können. Das habe zunächst Vorrang, hieß es. Der Landkreis bemüht sich aktuell um weitere Medienkoffer, die beim Land geordert wurden, damit der Impfbus wieder bestückt werden und unterwegs sein kann.

Aktion für Lehrer und Schüler der Klakow-Schule

Bei der Impfaktion im Januar sollen dann aber wie geplant die Erst-, Zweit- oder Drittimpfung möglich sein. Ursprünglich war geplant, dass bei der Impfbusaktion in Brieselang zunächst am Vormittag ausschließlich Lehrer und Schüler Vorrang haben, danach sollten ab 12 Uhr weitere Bürger an der Reihe kommen. Ob es bei dieser Regelung bleibt, wird noch bekannt gegeben.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Aktion soll keine Wahlmöglichkeit des Impfstoffes bestehen. Nach bisherigen Informationen sollen etwa 450 Impfdosen vorrätig sein. Das heißt: Es wird solange geimpft, bis keine Dosis mehr vorhanden ist. Eine vorherige Terminvergabe ist voraussichtlich nicht möglich. Der Landkreis hatte bereits in Dallgow und Rathenow Impfaktionen für Jedermann organisiert.

Initiative des Schulleiters

Die Initiative zu der Aktion in Brieselang hatte Schulleiter Kai Neuse ergriffen und nach Gesprächen mit dem Staatlichen Schulamt sowie mit dem Landkreis den Impfbus nach Brieselang holen wollen. Bürgermeister Ralf Heimann, der sich derzeit um eine Impfstelle für Brieselang bemüht, begrüßte das beherzte Engagement des Schulleiters.

Von MAZonline