Falkensee

„Ich bin bald geplatzt vor Wut“, beschreibt Monika Nowack, ihre Gemütslage. Seit Wochen bemüht sich die Falkenseerin um eine Corona-Impfung. Sie ist zwar „erst“ 79 Jahre alt („80 werde ich erst im nächsten Jahr“), zählt jedoch aufgrund einer schweren Krankheit als Hoch-Risikopatientin. „Ich will unbedingt diese Impfung. Denn, wenn ich mich mit Corona anstecke, bin ich weg vom Fenster und hier bricht alles zusammen“, berichtet die Seniorin.

60 Jahre verheiratet – nun pflegt die 79-Jährige ihren kranken Mann

„Hier“, das bedeutet für die 79-Jährige ihre Familie und dabei insbesondere ihr Ehemann. Der 85-Jährige ist schwer krank, leidet an Demenz und braucht daher praktisch rund um die Uhr Betreuung. „Er ist zwei, drei Tage in der Woche in der Tagespflege. Sonst kümmere ich mich um ihn“, erzählt Monika Nowack. 60 Jahre sind die beiden inzwischen verheiratet, „natürlich ist man dann füreinander da, auch wenn es dem anderen nicht so gut geht“, sagt sie bewegt und ohne jeglichen Zweifel. Vor allem die Sorgen um ihren Mann und „wie es mit ihm weitergeht, wenn mir etwas passiert“, sind es, die die trotz aller Probleme rüstige Frau umtreiben. „Wenn ich mich mit Corona anstecke, wer soll sich dann um ihn kümmern? Mein Mann müsste dann ins Heim. Für mich eine undenkbare Vorstellung, es würde mir das Herz brechen“, bemüht sich Monika Nowack um Fassung.

Stundenlang hat sich die 79-Jährige in den vergangenen Wochen die Finger an der Impfhotline der Kassenärztlichen Vereinigung wund telefoniert. „Morgens 8 Uhr hab ich begonnen. Nach sechs Stunden bin ich endlich durchgekommen“, berichtet sie. Und kassierte am Ende eine Absage. „Aufgrund meines Alters konnte mir kein Impftermin gegeben werden. Dass ich aufgrund meiner Erkrankung, die ich mir von meiner Ärztin extra noch habe attestieren lassen, zur Risikogruppe gehöre, spielte dabei überhaupt keine Rolle“, sagt die 79-Jährige verzweifelt. „Es geht bei mir um ein Jahr bis zu der gesetzten Altersgrenze, im nächsten Jahr werde ich doch 80. Es weiß ja auch keiner, wie das Ganze in Brandenburg weitergeht. Je eher wir alle geimpft sind, umso besser ist es doch. Aber da war wohl am Anfang der ganzen Impfstrategie jemand zu knickerig“, sagt Monika Nowack sichtlich wütend.

79-Jährige verlässt nur noch zum Einkaufen das Haus

Seit Monaten hat die zweifache Mutter und mehrfache Großmutter ihr soziales Leben eingeschränkt. „Ich muss ja fit bleiben, um mich um meinen Mann kümmern zu können.“ Nur zum Einkaufen verlässt sie ihr Haus. „Dabei habe ich jedes Mal Riesenbammel, weil damit das Risiko einhergeht, dass es mich auch erwischt.“

Was die Falkenseerin besonders sauer macht: „All meine Verwandten und Freunde, die in Berlin leben, sind längst geimpft. Selbst die Leute in den 70-ern. Und in Brandenburg fängt man jetzt langsam an, überhaupt erst mal die über 80-Jährigen anzuschreiben. Es ist einfach nicht zu glauben“, übt Monika Nowack klare Kritik an Brandenburgs Impfstrategie. „Ich habe im Fernsehen die Schlange vor dem Impfzentrum in Potsdam gesehen. 80- und 90-Jährige mussten dort in der Kälte stehen und warten. Es ist eine Schweinerei, wie mit den Leuten umgegangen wird“, macht sie ihrem Ärger Luft.

„Mir geht es nicht nur um mich“

Die Hilflosigkeit dieser verfahrenen Situation macht ihr zu schaffen: „Ich möchte lieber gestern als heute geimpft werden“, sagt sie und fügt nachdenklich machende Worte an: „Jemand, der nicht in einer Situation ist wie ich es bin, kann das gar nicht nachvollziehen. Mir geht es nicht nur um mich. Das hier alles zusammenbricht, wenn ich ausfalle, ist kein leerer Spruch sondern für Familie die Realität.“

Von Nadine Bieneck