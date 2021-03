In vier Wochen wurde in der Stadthalle Falkensee das Impfzentrum fürs Havelland aus dem Boden gestampft. Landrat Roger Lewandowski (CDU) berichtete am Tag vor der Eröffnung am 1. April von den Hürden, die es in den vergangenen Wochen dabei zu bewältigen gab. Geimpft wird in Falkensee – anders als in weiten Teilen Brandenburgs – auch Karfreitag und Ostersonnabend.