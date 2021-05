Falkensee

20 Säcke Müll – so eine große Zahl kam am vergangenen Sonntag zusammen, als sich mit Maske und Abstand 30 engagierte Privatpersonen für eine Sammelaktion zusammen taten. Ihr gemeinsames Anliegen: Der zunehmenden Vermüllung des öffentlichen Raums entgegenzuwirken. „Ich finde das furchtbar, wie viel Müll überall herumliegt“, sagte Kathrin Renner von der AG Umwelt der lokalen Agenda 21 Falkensee. Sie initiierte aus diesem Grund die Aktion. Auch die Grünen, die grüne Jugend und die Ortsgruppe von Fridays for Future beteiligten sich. „Es ist viel mehr zusammengekommen, als wir dachten. Wir waren sehr erschrocken“, berichtet die Diplom-Pädagogin.

Bei der Aktion arbeiteten die Grünen, die grüne Jugend, die Ortsgruppe von Fridays for Future und die lokale Agenda 21 zusammen. Quelle: Leonie Mikulla

Die Abteilung für Grünpflege holte den Müll ab

Seit Dezember habe bereits Kontakt mit dem städtischen Amt für Grünpflege bestanden. Doch erst jetzt war die Aktion unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen möglich. Gesammelt wurde auf der Grünfläche, die von der Seegefelder Straße und der L 20 umschlossen wird. „Wir haben viele Eisenteile, Holz und Bauschutt gefunden“, so Renner. „Gut war, dass wir der Abteilung für Grünpflege nur sagen mussten, wo der Müll steht – der wurde dann abgeholt“, lobt sie. Sie hofft, dass noch mehr Menschen durch solche Aktionen angeregt werden, öfter mit Plastiktüte und Arbeitshandschuh herumzugehen.

Kathrin Renner von der AG Umwelt von der Lokalen Agenda 21 Falkensee war eine der Initiatorinnen der Aktion. Quelle: Leonie Mikulla

Auch Bjarne Utz von der lokalen Agenda 21 und Teil des Ortsvorstandes der Grünen, betont den animierenden Charakter des gemeinsamen Sammelns. „Viele, die das erste Mal mithelfen, sind oft überrascht, wie schlimm das aussieht. Da habe ich oft gehört, dass Leute auch im Nachgang von Aktionen mehr Bewusstsein für Vermüllung entwickeln.“ Mehr Einsatz wird jedoch auch von der Stadt gewünscht. So sei es dringend nötig, flächendeckend Mülleimer aufzustellen. „Viele Leute heben Hundekot mit Müllbeuteln auf. Das bringt aber nicht viel, wenn keine Mülleimer da sind. Die bleiben dann liegen“, so Bjarne Utz.

