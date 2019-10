In Falkensee gibt es den ältesten Naturlehrpfad Deutschlands

Falkensee/Brieselang

Waldmeister unter stattlichen Eichen, Wunder-Lauch, Wachtelkönig oder die Schneewittchenberge – die 16 Stationen des Naturpfads im Bredower Forst halten viele Informationen über heimische Baum-, Pflanzen- und Tierarten bereit. Der drei Kilometer lange Rundweg kommt zudem einer Reise in die Vergangenheit gleich. Immerhin ist der Lehrpfad, der 1930 eingeweiht wurde, der erste und älteste in ganz Deutschland.

Rückschläge und Neuanfänge

In diesen Tagen bietet er dank buntem Herbstlaub, moosbewachsenen Baumstämmen und Pilzschwemme einen beschauliches, friedvolles Bild. Seine Geschichte allerdings ist durch und durch bewegt, von vielen Rückschlägen und Neuanfängen geprägt.

Falkensee hat den ältesten Naturlehrpfad Deutschlands. Die Geschichte des 1930 eröffneten Weges im Bredower Forst ist von vielen Rückschlägen und Neuanfängen geprägt. Heute besuchen ihn regelmäßig Schulklassen, die Forstverwaltung hält den historischen Pfad in Schuss.

Bereits in den 1920er-Jahren führte Friedrich Markgraf, später Professor an der Universität Berlin, eine botanische Bestandsaufnahme im Bredower Forst durch. Auch bei Ausflüglern war der Bredower Forst beliebt. Die Bahn brachte die Menschen in 30 Minuten vom Lerther Bahnhof in Berlin nach Finkenkrug.

Auf die Idee von Carl Zimmer, des Direktors des Zoologischen Museums der Friedrich-Wilhelm-Universität, der Naturlehrpfade in den USA kennengelernt hatte, wurde ein solcher Pfad auch im Bredower Forst errichtet. Hier sollte Großstädtern die heimische Tier- und Pflanzenwelt näher gebracht werden.

Emaille-Schilder noch heute zu sehen

Am 11. Juli 1930 eröffnete der Lehrpfad und wurde bis 1937 vom Berliner Naturkundemuseum unterhalten. „Damals installierte man kleine Emaille-Schilder mit Artenbezeichnungen. Einige wenige sind heute noch zu sehen“, sagt der Falkenseer Revierförster Volker Kademann, der den historischen Pfad in Schuss hält. „Ich bin fast jede Woche mit einer Schulklasse auf dem Naturlehrpfad unterwegs und bin auf Monate ausgebucht“, so der Förster.

„Die Landesforstverwaltung ist für den Erhalt zuständig. Wir ersetzen Schilder und sorgen für die Sicherheit auf den Wegen“, sagt Volker Kademann.

Außerdem müssten die Stationen immer wieder angepasst werden. „Wenn ein Baum, der vorher Teil des Weges war, umfällt, brauche ich eine neue Station. Totholzhaufen oder Baumscheiben mit Jahresringen wurden in der Vergangenheit in den Rundweg aufgenommen“, sagt der Revierförster.

Wiederbelebung in den 1960er-Jahren

Nicht nur die Stationen haben sich über die Jahrzehnte verändert. Nachdem der Pfad in den Kriegsjahren in Vergessenheit geriet und weitestgehend zerstört wurde, haben Naturfreunde ihn Anfang der 1960er-Jahre wiederbelebt. Mit dem Ausbau des Berliner Eisenbahnrings führte nun eine weitere Trasse durch den Bredower Forst. Der Naturlehrpfad bekam einen neuen Verlauf und schloss sich nun zu einem Rundweg. Es galt neue Schilder zu setzen und den Weg nach seiner Fertigstellung im Jahr 1965 zu unterhalten.

Er wurde erneut zu einem beliebten Ziel für Naturfreunde, 1971 erschien das Wanderheft „Naturkundlicher Lehrpfad Bredower Forst“. Die Stationen wurden erläutert, die Flora dokumentiert.

In den folgenden Jahren schlief das Unterfangen erneut ein, sowjetische Truppen nutzten den Weg vermehrt als Panzerübungsstrecke. Zerfahrene Wege und tiefe Fahrrinnen waren die Folge. Anfang der 1990er-Jahre bestand der Pfad als solcher nicht mehr. „Was wir nach der Wende aus dem Wald geholt haben. Wir mussten die Panzer aus den Gräben ziehen und sie anschließend zuschaufeln, um den Weg wieder herzustellen“, erinnert sich Kademann.

Sanierung im neuen Jahrtausend

Auf Initiative der Interessengemeinschaft „Naherholung Finkenkrug-Brieselang“ wurde 2006 nach einer Begehung mit der Oberförsterei, der Stadt Falkensee und der Gemeinde Brieselang beschlossen, den Weg zu sanieren. Ein Gedenkstein wurde am höchsten Punkt des Rundweges errichtet, 2008 begannen schließlich umfangreiche Arbeiten an den Wegen.

„Zum 80. Jubiläum haben wir das Originalschild von 1930 rekonstruiert“, so Volker Kademann. Das steht unversehrt nahe dem Kugelberg mitten im Naturschutzgebiet. „Es war schon mit Graffiti besprüht, wurde aber nicht stärker beschädigt. Andere Schilder verschwinden oder werden zerstört, sodass wir sie austauschen müssen“, sagt Volker Kademann. Auch Reiter würden dem historischen Lehrpfad immer wieder zusetzen.

Von Laura Sander