In Falkensee tagt der Hauptausschuss: Beschlüsse für Stadtbad und Straßen stehen an

Falkensee

Der Hauptausschuss der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung kommt am Mittwoch (28. Juli) trotz Sommerpause um 18 Uhr in der Stadthalle Falkensee zu einer Sitzung zusammen. Auf der sehr überschaubaren Tagesordnung stehen vier Themen, die von den Kommunalpolitikern besprochen werden sollen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf vier zur Diskussion stehenden Vergabebeschlüssen. Zwei der Beschlüsse drehen sich um den Neubau des Hallenbades, so über die Bauleistung für ein Edelstahlbecken (1 175 110,84 Euro) sowie die Bauleistung für die Badewassertechnik (1 368 844,56 Euro). Beide Maßnahmen waren europaweit ausgeschrieben worden.

Zudem stehen Beschlüsse für eine vertragliche Vereinbarung von Straßenpflasterunterhaltungsaufgaben sowie von Asphaltunterhaltungsaufgaben im Falkenseer Stadtgebiet an. Beide umfassen ein jährliches Auftragsvolumen von 275 000 Euro. Besprechen wollen die Ausschussmitglieder zuvor zudem den grundsätzlichen Umgang von Vergabeentscheidungen des Hauptausschusses.

Von Nadine Bieneck