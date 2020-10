Falkensee

In Falkensee wird gebuddelt: Am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, findet von 11 bis 13 Uhr unter dem Motto #Einheitsbuddeln eine Baumpflanzaktion im Kinderstadtwald statt. Mitmacher und Unterstützer mit Baum und Spaten treffen sich am Ende der Duisburger Straße nahe des Bahnhofs Seegefeld.

Organisiert wird das Einheitsbuddeln vom Jugendforum Falkensee und der Ortsgruppe Fridays4Future mit Unterstützung der Baumschutzgruppe Finkenkrug.

Von MAZ