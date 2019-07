Falkensee

Für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität wird in Falkensee vom 12. August bis 1. September in die Pedale getreten. In diesem Zeitraum werden Radler in der Gartenstadt für die Aktion „ Stadtradeln“ zu klimaneutralen Kilometersammlern.

Fahrrad in den Alltag integrieren

In Teams gilt es, das Fahrrad so oft es geht privat oder beruflich zu nutzen. Am Ende gewinnt, wer insgesamt die weiteste Strecke zurückgelegt hat. Jeder Falkenseer oder der, der sich mit der Stadt verbunden fühlt und hier häufig mit dem Rad unterwegs ist, kann an der Aktion teilnehmen – Vereine, Unternehmen, Kommunalpolitiker und Schulen eingeschlossen. Bislang sind sechs Teams registriert.

Darunter ist die Falkenseer ADFC-Ortsgruppe. „Wir haben die Teilnahme initiiert, die Stadt hat das Event angemeldet. Also werden wir ein starkes Team stellen“, sagt Uwe Kaufmann von der Ortsgruppe. Die Idee sei vor anderthalb Jahren entstanden. „Wir wollen das Radeln prominenter machen und zeigen, wie viele Radler es in der Kommune tatsächlich gibt“, so Hoffmann. Obwohl die Aktion mit dem Wettbewerbscharakter Anreize schaffen soll, stehe der Spaß im Vordergrund, so der passionierte Radler.

Jeder Kilometer zählt

„Es geht darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen. Wir als Stadtverwaltung radeln mit einem eigenen Team und würden uns freuen, wenn sich viele Falkenseer Bürger anschließen“, erklärt Thomas Zylla und wünscht in seiner Funktion als Falkenseer Fahrradbeauftragter allen Teilnehmern und denen, die das Rad täglich bei Wind und Wetter nutzen, eine unfallfreie Fahrt.

Neben ganz normalen Rädern können auch E-Bikes und Pedelecs bis 250 Watt teilnehmen. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Wo die Kilometer zurückgelegt werden, sei dabei völlig egal, denn Klimaschutz ende nicht an einer Stadt- oder Landesgrenze, heißt es in den Spielregeln. Am Ende prämiert das Klima-Bündnis, ein Netzwerk aus Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, die Sieger. Zu gewinnen gibt es – natürlich – alles rund ums Rad.

Mit der Aktivierung der Gartenstadt und die größere Aufmerksamkeit für das Thema wollen die Initiatoren neben Spaß und Klimaschutz vor allem eines erreichen: „ Falkensee soll fahrradfreundlicher werden.“ Das fordert neben dem ADFC auch die Critical Mass, die jeden zweiten Freitag im Monat durch die Stadt radelt.

Kritik an Falkenseer Radwegenetz

Fehlende Radwege oder eine verwirrende Verkehrsführung in einigen Straßenzügen werden unter anderem kritisiert. Beim ADFC Fahrradklima-Test 2018 erreichte die Stadt gerade einmal Platz 277 von 311 Gemeinden im Ranking. Zu wenig habe sich in den vergangenen Jahren im Bezug auf sichere Radwege getan, besonders negativ wird die Oberfläche der vorhandenen Wege und die hohe Diebstahlquote bewertet.

Zu den Stärken im Falkenseer Radverkehr zählen insbesondere die regelmäßigen Falschparkerkontrollen auf Radwegen, gut funktionierende Ampelphasen und dass Fahrradfahren in der Gartenstadt von Alt und Jung gut angenommen wird.

Wer an der Aktion teilnehmen, ein eigenes Team anmelden oder sich über Spielregeln informieren möchte, kann dies unter www.stadtradeln.de. Wer Fragen hat, kann diese auch per Mail an stadtradeln@falkensee.de richten.

