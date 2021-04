In Falkensee wird zukünftig für kranke Bäume nachgepflanzt

Falkensee

Es ist nicht nur, aber auch die Vielzahl der Bäume, die der Stadt Falkensee ihr grünes Gesicht gibt und zum Charakter einer Gartenstadt maßgeblich beiträgt. Dass die Verwaltung bei vitalitätsbedingen Fällungen, das heißt, wenn Bäume absterben, abgestorben sind oder ein Sicherheitsrisiko darstellen, nicht zur Nachpflanzung des entfernten Baumes verpflichtet ist, treibt die Fraktion Bündnis90/Grüne bereits seit geraumer Zeit um.

Alljährlich geht in Falkensee hohe Zahl an Bäumen verloren

„Wir verlieren so jedes Jahr eine hohe Zahl an Bäumen, die nicht durch Nachpflanzungen kompensiert werden“, kritisierte die Fraktionsvorsitzende Anne von Fircks am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung (SVV). In den vergangenen zwei Jahren habe man diesen Verlust durch Sonderpflanzungen teils auffangen können. Mit einem nun eingebrachten Antrag wolle man für das Problem zukünftig dauerhafte Abhilfe schaffen. „Nur so können wir langfristig unseren Baumbestand in Falkensee sichern“, so von Fircks.

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) erklärte, das Anliegen grundsätzlich zu teilen. Zugleich wies er jedoch darauf hin, dass dieses stets unter dem Haushaltsvorbehalt stehe. „Wir können keine Bäume pflanzen, wenn dafür das Geld nicht zur Verfügung gestellt werden kann“, brachte er es auf den Punkt. Bei kleineren Bäumen würde jährlich ein Gesamtbetrag von rund 700 000 Euro im Raum stehen, bei größeren entsprechend mehr. Nach der Finanzierung hakte daraufhin auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Rainer van Raemdonck nach. Wo das Geld dafür denn herkomme, wollte er von der Fraktion B90/Grüne wissen. Über die Finanzierung müsse im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen gesprochen werden, wenn es so weit sei, erklärte darauf Gerd-Henning Gunkel. Greifen würde die Neuregelung das erste Mal im Jahr 2022.

Augenmerk soll auch auf die Art der Nachpflanzungen gelegt werden

Der CDU-Abgeordnete Michael Theis wies darauf hin, dass für ein „sauberes Verfahren“ die Baumschutzsatzung – die eben solche Nachpflanzungen bei vitalitätsbedingten Fällungen nicht vorsieht – über kurz oder lang angepasst werden müsse. „Wir können auf Dauer nicht mit Sonderregelungen über Satzungen hinaus arbeiten“, mahnte. Amid Jabbour (FPD) erklärte, zwar den Duktus des Antrags nicht zu teilen, wohl aber dessen Ziel. Wichtig sei, bei Nachpflanzungen zudem darauf zu achten, dass dafür Bäume ausgewählt werden, die dem Charakter der zuvor gefällten Bäume nahe sind. Zu oft seien in der Vergangenheit Pflanzungen vorgenommen worden, die am Ende kleiner ausfallen und daher in der Pflege einfacher seien. Falkensee brauche auch zukünftig „hochwachsende und großkronige Bäume“, forderte er. Mit dieser Ergänzung sowie kleineren Umformulierungen, nach denen auch Heiko Müller keine Notwendigkeit der Beanstandung mehr sah, wurde über den Antrag schließlich abgestimmt. Nahezu alle Fraktionen votierten schließlich für den Beschluss bei fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Weitere „grüne“ Anträge werden in die Ausschüsse verwiesen

Ein weiterer Grünen-Antrag zur Erhöhung des städtischen Etats für die Baumpflege wurde unterdessen in den Hauptausschuss verwiesen. In den Fachausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klima und Mobilität überwiesen die Stadtverordneten zudem den Antrag über die Anlage insektenfreundlicher Grünstreifen im Rahmen zukünftiger Straßenbaumaßnahmen.

Antrag mit Satireformat wird von IDJPPPTHBH zurückgezogen

Zurückgezogen wurde unterdessen der Antrag zu generellen Baumfällungen im öffentlichen Stadtgebiet Falkensees durch den Einbringer, die Fraktion IDJPPPTHBH.

Von Nadine Bieneck