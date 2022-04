Falkensee

Nicht grundlos ist der Online-Messenger-Dienst Telegram seit Ausbruch der Pandemie zunehmend in Verruf geraten. In privaten und auch öffentlichen Chatgruppen breiten sich dort Falschmeldungen und Verschwörungsideologien ungehindert Bahn. In Falkensee beobachtet das „Bündnis gegen Rechts“ bereits seit Monaten insbesondere zwei Kanäle mit großer Sorge und auch Entsetzen. Denn in diesen werden nicht nur demokratiefeindliche Inhalte geteilt, sondern auch gezielt einzelne Personen aus Kommunalpolitik und zivilgesellschaftlichen Gruppierungen beleidigt und bedroht.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Falkensee zeigt Gesicht“ und „Friedenslicht Falkensee“ werden beobachtet

Konkret geht es um die öffentlichen Kanäle „Falkensee zeigt Gesicht” und „Friedenslicht Falkensee”. Beide Gruppen haben aktuell rund 500 Mitglieder. Gut 70 Nachrichten werden laut Angaben des Datenanalysetools Telemetrio dort täglich geteilt. „Die Grenzen zwischen den Gruppen verschwimmen. Die Protagonisten sind meist dieselben und ich habe das Gefühl, es sind nur so drei Prozent wirklich aktiv”, sagt Uwe Abel vom „Bündnis gegen Rechts“. Das beobachtet die Gruppen seit knapp anderthalb Jahren und protokolliert die radikaler werdenden Inhalte.

Entstanden sind die Gruppen im Zusammenhang mit den Demos gegen die Corona-Maßnahmen. „Das erste Mal fanden sie unangemeldet im Dezember 2020 statt. Da waren Demonstrationen noch verboten, deswegen fing es dann mit den sogenannten Andachten am Falkenhagener Anger an. Schon damals lag die Zeitung ,Demokratischer Widerstand’ aus, in der Verschwörungsideologien verbreitet werden”, berichtet Martina Freisinger, Stadtverordnete für die Fraktion B90/Grüne & Jugendbündnis.

Im Frühjahr und Sommer 2021 ging die Aktivität auf den Kanälen zurück, Ende November nahm sie wieder an Fahrt auf. Seitdem finden jeden Montag Umzüge durch Falkensee statt. Zu Hochzeiten im Januar waren nach Angabe des „Bündnis gegen Rechts“ rund 800 Leute anwesend. Vergangenen Montag waren es etwa 300. Dabei sind auch immer wieder Personen der rechtsextremen Szene präsent, wie etwa Jürgen Elsässer, Verleger des Compact-Magazins, das im Visier des Verfassungsschutzes steht.

Verschwörungsideologien werden geteilt

„Ursprünglich ging es in den Gruppen um diese Andachten. Mit zunehmender Dauer sind jedoch immer mehr Teilnehmer in Verschwörungsideologien abgerutscht und haben ganz krude Thesen verbreitet”, erzählt Abel. Regelmäßig würden Inhalte von bekannten Verschwörungstheoretikern wie Attila Hildman, Ken Jebsen oder Beiträge über die antisemitische Verschwörungserzählung QAnon geteilt. „Die Annahme hinter Verschwörungsideologien ist immer: Da wird etwas mit uns gemacht, worüber nicht die ganze Wahrheit gesagt wird. Es wird behauptet, es gebe eine geheime Elite, die die Macht an sich reißen und uns schaden möchte”, erklärt Laura Schenderlein vom Mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus, welches das „Bündnis gegen Rechts“ seit geraumer Zeit begleitet.

Mobiles Beratungsteam gegen Rechtsextremismus besorgt über protokollierte Inhalte

Von der durch das Bündnis zusammengetragenen Liste der geteilten Inhalte aus den Telegram-Gruppen ist Schenderlein entsetzt: „Das sind keine kleine Sachen, es ist wirklich erschreckend und gruselig.” So gab es am 1. Januar einen antisemitischen Beitrag in der Gruppe „Friedenslicht Falkensee”, in dem „Talmud-jüdische-Art-Praktizierender“ als „Lügner mit Halbwahrheiten“ bezeichnet wurden. In einem Beitrag vom 4. Januar hieß es, dass Menschen daran glauben würden, „was die „Zionisten da oben sagen“, man müsse sie „wachrütteln um jeden Preis“. In einer rassistischen Äußerung vom 12. Januar in der Gruppe „Falkensee zeigt Gesicht” wurde die SPD-Politikerin Aydan Özoguz als „verlebte Islamistenfresse“ bezeichnet, dem Verfasser bereite es „fast körperliche Pein“ sie als Vizevorsitzende des Bundestages zu sehen.

Persönlicher Angriff auf Martina Freisinger

„Wir gucken inzwischen nicht mehr so viel rein, irgendwann ist die Belastungsgrenze erreicht. Hinzu kommen noch die persönlichen Angriffe auf Martina Freisinger und andere Personen”, sagt Abel. So sei in der Gruppe „Falkensee zeigt Gesicht“ vorgeschlagen worden, Freisinger zu kidnappen, zudem wurde die Stadtverordnete auf verschiedene Art und Weise beleidigt. Auch ein anonymer Brief im Namen der gesamten Gruppe erreichte Freisinger – sie fand ihn unfrankiert im Briefkasten ihrer Privatadresse und wertete ihn als Einschüchterungsversuch. Die Kommunalpolitikerin erzählt, wie belastend sie die Anfeindungen persönlich empfindet: „Als es frisch war, war es schwer zu ertragen. Ich hatte zeitweise Angst, zur Stadtverordnetenversammlung zu gehen. Ich habe mich juristisch beraten lassen und es gibt einzelne Kommentare, die strafrechtlich belangbar sein können. Ich erwäge Anzeige, befürchte aber, dass das zu weiterer Eskalation beiträgt.”

Bündnis gegen Rechts möchte zu Aufklärung beitragen

Aktuell möchte das „Bündnis gegen Rechts“ vor allem zur Aufklärung darüber beitragen, welches Gedankengut im Zusammenhang mit den wöchentlichen Demonstrationen verbreitet wird. „Ich bin der Meinung, dass die breite Öffentlichkeit erfahren sollte, wer da mit spazieren geht und was für Inhalte geteilt werden”, erklärt Uwe Abel. Martina Freisinger ergänzt: „Aktiver Widerstand ist wichtig, damit Raumnahme nicht gelingt. Jeder und jede trägt Verantwortung für das eigene Handeln und Nicht-Handeln.”

Denn die Weiterverbreitung berge verschiedene Gefahren: „In den Gruppen baut sich ein Gewaltpotenzial auf, das schwer einzuschätzen ist. Da sind Leute dabei, die wollen das alte System abschaffen und ein neues errichten, im Zweifel auch ohne demokratische Grundsätze”, erklärt Schenderlein. Uwe Abel weist darauf hin, dass es nicht darum gehe, die Demonstrationen an sich zu kritisieren: „Versammlungsfreiheit ist sehr wichtig. Es verstört mich aber, dass sich eine ganze verschwörungsideologische Bewegung etablieren kann, ohne dass in den eigenen Reihen eine ernsthafte Abgrenzung stattfindet.“

Von Leonie Mikulla