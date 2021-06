Seeburg

Wohl eher als Angebot, denn als Verpflichtung empfinden derzeit zahlreiche Autofahrer im Dallgow-Döberitzer Ortsteil Seeburg die vor Ort ausgeschilderten Verkehrsregeln. Die offiziell geltende Vollsperrung der Ortsdurchfahrt aufgrund der laufenden Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 20 wird dort am laufenden Band ignoriert. Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass sich die provisorische Fahrbahn, vorgesehen für Anlieger, Buslinienverkehr und Baustellenfahrzeuge, auch für andere Verkehrsteilnehmer ganz gut nutzen lässt – Verbot hin oder her.

Die Durchfahrt in Seeburg Richtung Potsdam ist für den Autoverkehr gesperrt - die Autofahrer interessiert das wenig. Quelle: Leonie Mikulla

Ortsvorsteher beklagt Rücksichtslosigkeit

Für die Autofahrer ist es eine willkommene Abkürzung. Schließlich müssten sie für die Fahrt zwischen Falkensee und Potsdam aktuell eine andere Route nutzen. „Eigentlich ist die gesamte Ortslage gesperrt. Es hält sich kaum jemand an die offizielle Umleitung, die über die Autobahn A 10 in Richtung Potsdam und Gegenrichtung führt“, klagt Harald Wunderlich, Ortsvorsteher in Seeburg. „Die Durchfahrt von Seeburg nach Potsdam ist mit einer Notfahrbahn versehen und nur für den Buslinienverkehr beziehungsweise für Kunden des Hofladens vorgesehen. Trotzdem nutzen viele Kraftfahrer diese Durchfahrt, um die Strecke in Richtung Potsdam oder Falkensee deutlich abzukürzen.“

Eine Kontrolle sei nur durch die Polizei möglich. Denn das Ordnungsamt der Gemeinde könne keine Maßnahmen treffen, da es lediglich für den ruhenden Verkehr zuständig ist. Wunderlich beklagt auch, dass das rücksichtslose Verhalten der Verkehrsteilnehmer im wahrsten Sinne des Wortes kaum zu bremsen sei: „Spricht man die Leute an, die beispielsweise mit Fahr- und Motorrädern über den Friedhof fahren, erntet man Unverständnis.“

Beschilderung für Radfahrer ist nicht eindeutig

Dass Radfahrer einen Weg über den Friedhof suchen, ist wiederum wohl auch der chaotischen Beschilderung vor Ort geschuldet. Ein Paar, welches an der Kreuzung Dallgower Chaussee/Alte Dorfstraße in Seeburg eintrifft, versucht – sichtlich hilflos – herauszufinden, wie es denn jetzt weitergeht. Absteigen und Fahrrad schieben auf der versteckt ausgeschilderten Umleitung, die tatsächlich über den Friedhof führt? Einfach geradeaus durch die Vollsperrung fahren?

Wer als Radfahrer oder Fußgänger die Ampelphasen beachten möchte, muss sich auf ein Ratespiel einlassen. Quelle: Leonie Mikulla

Von Potsdam kommend gestaltet sich die Situation nicht viel besser. Die Straße wird hier auf den rechtsseitigen Radweg geleitet, auf dem eine provisorische einspurige Durchfahrtstraße errichtet wurde. Der Radweg endet also recht abrupt vor der Fahrbahn. Erschwerend kommt hinzu: es gibt von diesem Punkt aus keine Sicht auf die provisorische Ampelanlage.

Radfahrer wissen also nicht, für welche Richtung der Verkehr gerade freigegeben ist. Das wiederum ist fast verständlich, da der normale Verkehr eigentlich für gar keine Richtung freigegeben ist. „Radfahrer absteigen“, teilt ein Hinweisschild mit. Dies wird von den Radfahrern jedoch genauso routiniert ignoriert wie die „Durchfahrt-verboten“-Schilder von den Autofahrern.

Aus gutem Grund, wie Dirk Pfannschmidt aus Dallgow-Döberitz weiß. Der ehemalige Beamte ist leidenschaftlicher Fahrradfahrer und radelt auf seinen Touren regelmäßig nach Potsdam. „Das ist hier eine absolute Katastrophe“, kritisiert er die Situation vor Ort. „Man traut sich als Radfahrer doch überhaupt nicht abzusteigen. Ich schiebe hier nicht, so schnell wie die Autos entlang heizen“, sagt er und deutet auf die drei Fahrzeuge, die gerade die abgesperrte Strecke entlangfahren: „Man muss nicht lange warten. Hier fahren ganz schön viele Autos dafür, dass es verboten ist.“ Er fahre im Jahr bis zu 10 000 Kilometer mit dem Rad – dass mit Radfahrern oft wenig achtsam umgegangen werde, sei er gewohnt.

Das Hinweisschild „Radfahrer absteigen“ findet Pfannschmidt grundsätzlich wenig nützlich: „Dann müssen die auch ein Schild hinstellen, wann man wieder aufsteigen darf.“ Der leidenschaftliche Radler wünscht sich einerseits von beiden Richtungen kommend eine eindeutige Ausschilderung, so dass die Verkehrsführung für Radfahrer klar wird. Außerdem fordert er den Einsatz der Polizei: „Es ist entscheidend, dass hier massive Kontrollen durchgeführt werden und besonders die Gefährdung von Radfahrern und Fußgängern entsprechend geahndet wird.“

Havelbus ist auf die Situation vorbereitet

Bei den Mitarbeitern der Havelbus Verkehrsgesellschaft sorgt die aktuelle Situation ebenfalls für Irritation. „Die Kollegen in Falkensee wundern sich schon, wer da alles so Anlieger ist“, sagt eine Pressesprecherin. An den Ampelanlagen müssten die Busse teilweise länger stehen. In die Planungen für den Baufahrplan sei allerdings ein Zeitpuffer eingebaut worden – extreme Verzögerungen gebe es daher nicht.

Die Polizeidirektion West teilt auf MAZ-Anfrage unterdessen mit, dass sie die Situation im Blick habe: „Der Sachverhalt ist dem zuständigen Polizeirevier in Falkensee in der vergangenen Woche durch einen Anwohner mitgeteilt worden“, erklärt Stefanie Wagner-Leppin. „Dabei wurde die Polizei darüber informiert, dass einige Kraftfahrer trotz der Beschilderung unberechtigt die Straße befahren. Die Revierpolizei hat die Situation im Blick und wird gezielt Kontrollen durchführen und Verstöße entsprechend ahnden“, kündigt sie an.

Von Leonie Mikulla