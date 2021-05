Falkensee

Wer durch die Weserstraße von Falkensee fährt, sollte am besten etwas Zeit mitbringen. Schon von weitem fällt einem der kleine Holzkasten am Gartenzaun vor dem Haus Nummer 7 auf. Er ist bis zum Rand gefüllt mit Büchern. Was im Schränkchen keinen Platz mehr findet, stapelt sich auf der Oberseite und in einem kleinen Regal daneben. Ein Schild mit der Aufschrift „Büchertausch“ erklärt, was die Idee hinter dem Aufbau ist: Ausrangierte Bücher bekommen hier ein neues Zuhause und im besten Fall einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin.

„Jeder, der mag, kann hier ein Buch mitnehmen. Man muss auch nicht unbedingt etwas bringen, um sich etwas zu nehmen. Manche bringen nur, andere nehmen sich nur etwas mit“, erzählt Jelena Berwig. Die 37-Jährige hatte die Idee vor ungefähr zwei Jahren ins Leben gerufen, nachdem sie bei einem Besuch im Bayrischen Wald etwas Ähnliches entdeckt hatte. „Dort stand ein zwei Meter hoher Baum, in den jemand Regale hinein gebaut hatte“, erinnert sich Berwig. „Ich habe mich so in diesen Baum verliebt, dass ich meinen Ex-Mann solange genervt habe, bis er mir zumindest ein Schränkchen gebaut hat“, erzählt sie lachend weiter. Das Schränkchen sei jedoch schnell an seine Grenzen gestoßen: „Es gab einen richtigen Ansturm. Besonders an wärmeren Tagen sind öfter Leute da, manche kommen inzwischen regelmäßig. Wenn es einen Tischler gibt, der Lust hat, noch etwas Größeres zu bauen, würde ich mich freuen.“

In dem Schränkchen in der Weserstraße 7 in Falkensee gibt es viele Bücher zu entdecken. Quelle: Leonie Mikulla

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ganz verschiedene Bücher gibt es beim Büchertausch

Vor allem ältere Personen statten dem Schränkchen einen Besuch ab. Doch auch Jugendliche, die das nahegelegene Vicco-von-Bülow-Gymnasium ein paar Häuser weiter besuchen, nutzen die Möglichkeit gerne. „Die saßen am Anfang immer in ihrer Pause auf dem Boden und haben gelesen, da habe ich dann irgendwann eine Bank dazugestellt“, erzählt Berwig. Verschiedenste Genres lassen sich finden beim Büchertausch. Besonders Krimis und Kinder- und Jugendbücher seien begehrt. Für Berwig ist das Schränkchen auch mit ein bisschen Arbeit verbunden – wenn es regnet, müssen die Bücher ins Trockene gebracht werden und manchmal werden es so viele, dass sie einige an eine Büchertelefonzelle in Spandau weitergibt. Wenn die Buchliebhaberin vor Ort ist, steht sie den Besuchern und Besucherinnen auch gerne beratend zur Seite.

Auch eine besondere Buchüberraschung hat Jelena Berwig vorbereitet. Quelle: Leonie Mikulla

Berwig hat Deutsch durch das Lesen gelernt

Dabei hilft ihr die eigene Leidenschaft für das geschriebene Wort, die sie schon ihr ganzes Leben hindurch begleitet. „Meine Muttersprache ist Kroatisch. Ich bin vor 19 Jahren für die Liebe nach Deutschland gekommen und habe mir die neue Sprache vor allem durch das Lesen selbst beigebracht. Ich war schnell schwanger und habe mich erst einmal durch ganz viele deutsche Schwangerschaftsratgeber gequält“, erzählt Berwig. Ursprünglich wollte sie in ihrem Heimatland Kroatische Literatur studieren und Lehrerin an einer Oberschule werden. „Meine damalige Lehrerin hat bei mir die Begeisterung für Weltliteratur geweckt. Wir haben Dostojewski, Poe und dergleichen gelesen. Zur Schule gehen zu dürfen, war für mich ein großes Privileg, denn meine Eltern konnten nur die Grundschule besuchen“, erinnert sich Berwig. In Deutschland wurde ihr Schulabschluss jedoch nicht in gleicher Weise anerkannt, sodass ihr die Möglichkeit eines Studiums verwehrt blieb. „Das hat mich damals erst ein bisschen traurig gemacht. Aber mein Ex-Mann war Erzieher von Beruf, das fand ich auch gut und habe dann beschlossen, eine Ausbildung zur Erzieherin zu machen“, so Berwig.

2011 begann sie ihre Ausbildung und zog parallel noch ihre eigenen drei Kinder groß. Ihre Liebe zum Lesen lässt Berwig auch in ihre Arbeit mit Kindern einfließen. „Ich finde das unglaublich wichtig für die kognitive und emotionale Entwicklung“, erklärt sie. „In der Kita, in der ich arbeite, werden 14 bis 15 verschiedene Sprachen gesprochen. Vor Corona sind wir regelmäßig gemeinsam in die Stadtbücherei Spandau gegangen. Dort wurden Geschichten vorgelesen und jedes Kind durfte sich für zuhause ein Buch ausleihen. Und auch in der Kita habe ich eine kleine Tauschbücherei eingerichtet mit mehrsprachigen Büchern“, so die Erzieherin weiter.

Sie selbst liest inzwischen am liebsten auf Deutsch. Für die Auswahl der Bücher findet sie auch Inspiration in ihrem Bücherschränkchen: „Da stehen manchmal Bücher drin, die ich sonst nicht kaufen würde und die total spannend sind. Es kommen auch ganz alte Bücher. Aber wenn man Bücher liebt, ist keines Müll.“

Von Leonie Mikulla