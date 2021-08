Falkensee

Ein Paradies für Insekten könnte in den nächsten Jahren im Stadtgebiet von Falkensee entstehen: Statt kurz gemähtem Rasen sollen lebendige Wildblumenwiesen am Straßenrand sprießen und so wieder ein Stück Natürlichkeit in die Stadt zurückbringen. Für diese Vision macht sich die Interessengemeinschaft Wildbienen (IG Wildbienen) stark und hat zwei Jahre lang in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ein Konzept zur konkreten Umsetzung erarbeitet. Als Ergebnis ist nun ein Flyer entstanden, der darüber informiert, wieso Wildblumenwiesen wichtig sind – aber auch, wie sie korrekt angelegt und gepflegt werden. Damit gleich losgelegt werden kann, liegen ab heute zudem hübsch verpackte Samentütchen im Bürgeramt zur Abholung bereit.

Ab sofort können kleine Samentütchen im Bürgeramt Falkensee abgeholt werden. Quelle: Leonie Mikulla

Die Idee gibt es schon länger

Schon 2017 entstand die Idee im Zusammenhang mit dem Straßenausbau im Falkenkorso. „Damals gab es einen der größten Zusammenschlüsse von Anliegern. Sie sich sehr professionell dazu ausgetauscht, wie Flächen außerhalb der Fahrbahn gestaltet werden sollten“, erzählte Thomas Zylla, Baudezernent der Stadt Falkensee, bei einem Pressetermin. Eine der Anwohnerinnen ist Sybille Dietrich, die sich noch gut an den Ausbau erinnern kann: „Nachdem die Straße fertiggestellt war, kam ich ins Grübeln, weil sich der Bewuchs ringsum stark veränderte und es viel weniger Wildblumen gab.“ Sie legte deswegen initiativ einen Streifen mit Wildblumen an und regte auch in der Nachbarschaft dazu an.

Schnell wurde für Dietrich klar, dass sie mehr aus der Idee machen wollte: „Ich kann nur im Kleinen etwas bewegen – aber es ist wichtig, etwas zu tun. Also überlegte ich, ein stadtweites Projekt zu starten, damit mehr Menschen Wildblumenwiesen anlegen.“ Dietrich machte sich auf die Suche nach Mitstreitern und -streiterinnen. Begeistern konnte sie acht weitere Personen, die sich während der Corona-Pandemie einmal monatlich per Videokonferenz trafen.

Abstimmung mit der Stadtverwaltung war sehr wichtig

Dabei kristallisierte sich früh heraus, wie wichtig eine gute Abstimmung mit der Stadt ist, um Aspekte der Verkehrssicherheit und Straßenreinigung einzubeziehen und rechtliche Vorgaben einzuhalten. „Da geht es beispielsweise darum, dass immer ausreichende Abstände der Krautschicht zur Fahrbahn und zum Gehweg eingehalten werden müssen“, erläutert Thomas Zylla. Das Teamwork lief sehr erfolgreich: „Wir können hier heute trotz der Herausforderungen durch die Pandemie das Resultat unserer wirklich guten und angenehmen Zusammenarbeit präsentieren“, freute sich Sybille Dietrich.

Ein ausreichender Abstand zur Fahrbahn muss beim Anlegen einer Wildblumenwiese beachtet werden. Quelle: Leonie Mikulla

Verschiedene Anliegen sind mit der Aktion verbunden: So geht es einerseits darum, mehr natürliche Farbakzente im öffentlichen Raum zu setzen. Vor allem aber sollen vor dem Hintergrund des zunehmenden Insektensterbens wieder mehr Lebensraum und Nahrungsgrundlagen für Wildbienen und andere Kleinstlebewesen geschaffen werden. „Die Bundesregierung wirbt mit dem Aktionsprogramm Insektenschutz und dem Masterplan Stadtnatur dafür, mehr für den Insektenschutz zu tun“, berichtete Claudia Jörg, Biologin und aktiv in der IG Wildbienen. „Wildblumenwiesen sind ein Teilaspekt und deswegen so wichtig, da Insekten oft auf nur eine einzige Pflanzenfamilie spezialisiert sind – wir brauchen also ein möglichst vielfältiges Angebot an Pflanzen“, erklärt Jörg weiter.

Flyer bietet genaue Anleitung

Wer selbst eine Wildblumenwiese anlegen möchte, braucht neben einer Portion Experimentierfreude auch ein wenig Geduld: „Das funktioniert nicht wie ein Rasen, den man ansät. Es ist auch mit ein bisschen Selbststudium verbunden“, erläutert Thomas Zylla. Denn es gibt alles Mögliche zu beachten: Von der Auswahl geeigneter Flächen, der richtigen Zusammensetzung des Bodens über die korrekten Zeitpunkte zum Mähen. Um angehende Wildgärtner und -gärtnerinnen zu unterstützen, steht in dem neuen Flyer und auf der Internetseite der Stadt Falkensee eine genaue Anleitung. „Wir hoffen, dass möglichst viele Leute das Richtige tun und die Idee weiter in die Nachbarschaft tragen“, so Zylla.

Info: Weitere Infos und die genaue Anleitung über die Website der lokalen Agenda 21 und der Stadt Falkensee.

Von Leonie Mikulla