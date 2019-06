Falkensee

Die Menschheit besteht zu großen Teilen aus Jägern und Sammlern – immer noch. Früher ging es dabei ums Überleben; man jagte Bären und sammelte Beeren. Heute hat sich zumindest in einigen Regionen der Welt die Motivation deutlich geändert. Man jagt, was man eigentlich nicht braucht und sammelt, um sich daran zu erfreuen. Wenn man richtig Glück hat, hat der Nachbar, was man selbst gern möchte und ist bereit, es günstig zu verkaufen. Das Konzept nennt man dann Stadtteilflohmarkt.

Der vierte Flohmarkt

So zogen die Falkenseer aus dem Stadtteil Finkenkrug am Samstag bereits zum vierten Mal seit 2016 gemeinsam mit vielen Gästen durch die Nachbarschaft, um zu jagen und zu sammeln.

Die meisten Flohmarkt-Besucher kamen mit dem Fahrrad. Quelle: Tanja M. Marotzke

Knapp hundert Familien machten mit und hofften bei brütender Hitze auf viel Interesse, Spaß und gute Geschäfte. „Der Spaß steht eindeutig im Vordergrund. Und man kann wieder ein wenig Platz schaffen“, sagte Holger Lachmann aus dem Dyrotzer Weg. Es geht ihm in erster Linie um das Gemeinschaftserlebnis und die Möglichkeit, mit dem Nachbar, der drei, vier Häuser weiter wohnt, mal wieder ins Gespräch zu kommen.

Menschen zusammenbringen

Genau das sei auch das Prinzip von Stadtteilflohmärkten, so Matthias Arndt, Initiator des Finkenkruger Stadtteilflohmarktes. „Wir möchten Menschen zusammenbringen und Gelegenheit zum zwanglosen Austausch geben“, erklärte der gebürtige Sachsen-Anhalter. Arndt hat die Idee aus Greifswald mitgebracht, wo er studiert hat. Gerade in einer Stadt wie Greifswald, mit größeren Häusern, in denen mehrere Parteien wohnen, sei die Anonymität oft groß und der gemeinsame Flohmarkt eine Möglichkeit, sich kennenzulernen.

Verkauf auf den Grundstücken

Den Falkenseer Stadtteil Finkenkrug an einem Samstag im Jahr in Bewegung zu versetzen, macht dem 38-Jährigen viel Spaß; die Organisation sei zwar zeitaufwendig aber weitgehend unkompliziert.

Viel Besuch in der Käthe-Kollwitz-Straße. Quelle: Tanja M. Marotzke

„Da die Leute ihre Sachen auf ihrem eigenen Grundstück anbieten, wird der öffentliche Raum nicht genutzt, eine offizielle Anmeldung ist eigentlich nicht erforderlich“, so Arndt. Dennoch informierte er der guten Ordnung halber im Vorfeld das Ordnungsamt. Arndt würde sich freuen, wenn in den kommenden Jahren noch mehr Finkenkruger ihre Gartentore für den Flohmarkt öffnen würden. „Denn in den Straßen, wo viele Leute mitmachen, ist natürlich auch viel los.“

Viel „Stehrumsel“ im Angebot

Etwas los war auch bei Robert Bolze. Der junge Musiker verkaufte unter anderem Musikinstrumente. „Es sammelt sich in kurzer Zeit so viel an, einiges davon brauche ich nicht mehr“, sagte Bolze, verpackte fachmännisch eine Konzertgitarre und drückte sie Thomas Wagner in die Hand. Der stiegt aufs Rad und fuhr glücklich davon.

Musikinstrumente sind eher die Ausnahme im Gesamtangebot. Gängig sind dagegen Kinderanziehsachen, Videospiele oder auch sogenannte „Stehrumsel“. Gemeint sind Dinge, deren Nutzwert überschaubar ist und die einfach nur schön anzusehen sind und irgendwo rumstehen.

Schatz in der Holzkiste

Von letzteren gab es eine besonders schöne Auswahl bei Matthias Boehnke in der Ludwig-Richter-Straße.

Am Stand von Matthias Boehnke in der Ludwig-Richter-Straße wurde die Kiste des Urgroßonkels geöffnet Quelle: Tanja M. Marotzke

In einer großen alten Holzkiste des längst verstorbenen Urgroßonkels hatten sich alter afrikanischer Schmuck und andere Sachen gefunden. „Der Mann ist viel herum gekommen in der Welt und hat uns einiges hinterlassen“, sagte Boehnke. Klarer Fall, schon der Urgroßonkel muss ein überzeugter Jäger und Sammler gewesen sein.

Von Tanja M. Marotzke