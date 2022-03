Jörg Menge präsentiert seine Bilderreihe „Staunen des Pan“ in Falkensee

Falkensee

Thea steht vor einem der großformatigen Bilder in der Galerie im Museum Falkensee und schaut es sich ganz genau an. Nichts entgeht der jungen Betrachterin, immer wieder entdeckt sie ein neues Detail in dem Bild, das überwiegend in Blau gehalten ist und den Namen „Flugtag“ trägt. Oft erkennt sie in den Personen auf den Bildern den Künstler, denn er ist ihr Großonkel.

Fünf Jahre ist Thea alt und sie ist am Sonnabend die jüngste Besucherin der offenen Vernissage von Jörg Menge – der, wie eben erwähnt, ihr Großonkel ist. „Alle Bilder sind schön, aber das Bild gefällt mir am besten, die Farben sind so schön“, erzählt Thea und ergänzt: „Ich war noch nie auf einer Ausstellung, habe nur mal einen Film darüber gesehen, mir gefällt es hier.“

Mit der Mutter

Zusammen mit ihrer Mutter ist sie aus Hönow nach Falkensee gekommen, um die Vernissage ihres Großonkels zu besuchen. „Das ist das erste Mal, dass wir eine offene Vernissage veranstalten“, sagt Gabriele Helbig, die Leiterin des Museums in Falkensee.

Thea mit ihrer Mutter. Quelle: Enrico Berg

„So können die Besucher nachein-ander kommen und Jörg Menge hat mehr Zeit für die Gäste, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und um die Werke zu erklären.“ Außerdem, so Helbig weiter, hätten die Besucher so auch mehr vom Künstler.

Zeitaufwand ist hoch

Allerdings ist diese Form der Vernissage noch nicht bei allen Protagonisten beliebt. „Das macht noch lange nicht jeder Künstler mit und stellt sich die ganze Zeit hierher, das sind ja schon einige Stunden“, so Gabriele Helbig.

Jörg Menge hat Gefallen an dieser Art der Präsentation. „Das ist eine Situation, bei der Künstler und Besucher gewinnen“, ergänzt er. Mit leuchtenden Augen und seiner Frohnatur empfängt er die Besucher .So könne er sich intensiv mit den an Kunst interessierten Menschen austauschen und er genieße die Aufmerksamkeit für seine Werke in diesen Momenten sehr.

Ausstellung von Jörg Menge in Falkensee. Quelle: Enrico Berg

„Das Konzept der offenen Vernissage geht auf, den ganzen Nachmittag kamen Leute zur Ausstellungseröffnung, ich bin sehr zufrieden“, so der Falkenseer Künstler. Seine Ausstellung trägt den Namen „Das Staunen des Pan“. Der Fokus der Ausstellung liegt auf dem Staunen, sowohl mythologisch als auch gegenwärtig.

Mystik und Realität

Zwischen Mystik und Realität werden so Leben und Ausdruck transportiert. Die meisten Exponate sind mit Öl auf Leinwand gebannt.

„Mir ist wichtig, dass das Erstaunen in der Welt erhalten wird. Die Entdeckung, die Achtung vor den Dingen, das trägt es ja in sich, dieses Staunen wollte ich festhalten“, erklärt Menge das Thema seiner Ausstellung. „Der Pan ist eine Figur aus der Mythologie, mythologische Figuren tauchen bei mir oft in den Bildern auf.“

Immer der Pan

In dem Hauptbild ist der Pan zu sehen, der dieses Staunen zeigt. Die Bildkomposition mit mehreren Figuren zeigt, so beschreibt es Menge, dieses Lebendige, staunend durch die Welt gehend, Krach machend und sich einmischend sowie kommunizierend mit dem Betrachter. „In der echten Welt und in den Fantasiewelten, überall ist es immer gut, wach zu bleiben und sich an den Dingen der Welt zu bereichern.“ Der Mensch ist für Menge ein großes Thema.

Das Interesse an der Ausstellung war groß. Quelle: Enrico Berg

Seine Bildkompositionen sind Inszenierungen, in denen seine Protagonisten einen ausdrucksstarken Auftritt erhalten. Schaut man sich die Gemälde genauer an, hat man das Gefühl, man kenne die dort abgebildeten Menschen. Und ja, eine Person kennt man tatsächlich – es ist der Künstler selbst. Sein Abbild taucht immer wieder einmal in den figuren- und farbstarken sowie ausdrucksvollen Werken auf.

Der durchdringende Blick

Und damit sind wir wieder bei der fünf Jahre alten Thea, die ihren Großonkel natürlich auf den Bildern erkennt. Er male sich von seinem Spiegelbild, der Ausdruck sei dann lebendiger als die Momentaufnahme eines Fotos, so Menge. Es ist sein Blick, alles durchdringend und zugleich staunend. Die Bilder ziehen den Betrachter magisch an, sodass er verweilt und neue Details sieht.

Judith Margraf aus Berlin besuchte die Ausstellung von Jörg Menge am Sonnabend. „Mir gefallen die Bilder sehr gut, weil die Personen so realistisch aus den Bildern herausschauen“, sagt sie. „Besonders gefällt mir, dass der Künstler teilweise selbst in den Werken zu erkennen ist.“ Das ergebe eine ganz besondere Handschrift beziehungsweise einen besonderen Pinselstrich.

Plattform für Künstler

Gabriele Helbig will dem Museum eine Plattform für Künstler aus der Region geben. „Wir freuen uns, einen so renommierten Falkenseer Künstler für eine Ausstellung in unserem Haus gewonnen zu haben. Diese Ausstellung war bereits früher geplant, durch Corona musste sie leider verschoben werden. Durch Corona hängen wir unserem Zeitplan circa ein Jahr hinterher“, berichtet Gabriele Helbig.

Die Ausstellung „Das Staunen des Pan“ von Jörg Menge kann noch bis zum 12. Juni 2022 im Museum und Galerie Falkensee, Falkenhagener Straße 77, in Falkensee besucht werden.

Von Hannelore Berg