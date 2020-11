Jubel in der Kita „Falkennest“: Rollerstrecke wird bald noch sicherer

Falkensee

Das graue Wetter trübte die Stimmung in der „Sportkita Falkennest“ in der Donaustraße am Dienstagmorgen überhaupt nicht. Den Grund dafür hielt Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstands der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS), in seinen Händen: Es war die Zusage finanzieller Unterstützung für den Förderverein der sportbetonten Kita, um die 2018 erbaute Rollerbahn auf dem Freigelände der Einrichtung mit Fallschutzborden zu versehen. Sowohl für Andreas Schulz, als auch für Landrat Roger Lewandowski ( CDU), der ebenfalls zur Übergabe nach Falkensee gekommen war, war es aufgrund der Corona-Einschränkungen einer der wenigen, handverlesenen Termine, die derzeit überhaupt stattfinden.

Freie Bahn für eine noch sicherere Rollerbahn in der Kita „Falkennest“: Der Fördervereinsvorsitzende Thorsten Winter freute sich mächtig über den Förderscheck der MBS. Quelle: Nadine Bieneck

Fast 200 000 Euro MBS-Förderung im Jahr 2020 für Vereine

Mit der Fördersumme für den Kita-Förderverein, deren Höhe vor Ort nicht genannt wurde, „kann hier eine Stolperfalle beseitigt werden. Das freut mich sehr“, sagte Schulz. Der MBS-Vorstandsvorsitzende betonte, dass gerade in diesen Zeiten Unterstützung und Engagement sozialer Zwecke der MBS ein ganz besonderes Anliegen seien. „Wir werden das auch weiter fortführen“, kündigte er an und fügte hinzu: „Wir haben die Gesamtsumme, die wir in diesem Jahr an Vereine im Havelland überreichen, sogar auf 193.000 Euro aufgestockt.“ Insgesamt werden im Jahr 2020 mit dieser Summe 64 Institutionen unterstützt. Aktuell werden die Förderschecks für die zweite Jahreshälfte ausgereicht. „Auch in schwierigen Zeiten stehen wir an der Seite der Vereine im Havelland“, sagte Schulz, „gerade jetzt zeigt sich unsere enge Verbundenheit mit der Region.“ Vor allem das Engagement im sportlichen, kulturellen und sozialen Bereich sei der MBS wichtig. „Aktuell können wir das, dank unserer Kunden und Mitarbeiter, auch noch tun.“ Wichtig sei ihm zudem, „dass wir das Geld dort ausschütten, wo wir es verdienen. Genau hier vor Ort.“

Förderung in der Region „für uns auch ein Stück Identität“

Das Ausreichen von Fördermitteln hat für die MBS eine lange Tradition. „Für uns ist das auch ein Stück Identität“, sagte Andreas Schulz, während er die Rollerbahn auf dem Außengelände der Falkenseer Kita begutachtete. Schon wenige Minuten nach dem offiziellen Übergabetermin flitzten die Knirpse wieder über die Strecke. Sehr zur Freude auch von Roger Lewandowski. „Hier im , Falkennest’ kommen Sport und Jugend zusammen, da wird unheimlich viel gemacht“, sagte er anerkennend. „Bewegung spielt für Kinder eine wichtige Rolle, gerade in Zeiten, in denen sie immer häufiger vor dem Computer sitzen.“ Die Unterstützung eines Projekts wie der Sport-Kita sei daher umso wichtiger, so Lewandowski.

MBS-Förderung für 22 Vereine im Havelland im zweiten Halbjahr 2020 An 22 Institutionenim Landkreis Havelland überreicht die MBS im zweiten Halbjahr 2020 Förderschecks. Dazu gehören neben der Kita Falkennest: Falkenseer Karnevals-Klub, Feuerwehr Nauen, Schalmeienorchester „Rathenower Optis“, Kunstwerk West, Tierheim Falkensee, Feuerwehrverein Groß Behnitz, Flugsportverein in Stölln/ Rhinow, Begegnungszen-trum Großderschau, Sportverein Großwudicke, die DLRG-Ortsgruppen Falkensee und Nauen, Rotary Club Falkensee, Premnitzer Jugendclub, Kreissportbund Havelland, Förderverein des Heimatmuseums Rathenow, Förderverein der Kita Sonnenschein in Nauen, Buschower Feuerwehr- und Heimatverein, AG Osthavelländische Kreisbahnen, Tierschutzverein in Brieselang und Feuerwehr Priort. Beantragt wurden Projekte von der Vereinsarbeit über die Anschaffung von Geräten bis zur Renovierung eines Feuerwehrgerätehauses.

Jubel über den Spendenscheck der MBS gab es selbstredend auch beim Kita-Förderverein. „Wir sind erst im Sommer letzten Jahres als Förderverein gestartet“, berichtete dessen erster Vorsitzender, Thorsten Winter. In dem gut einen Jahr habe man bereits eine Menge gerödelt und einiges schaffen können. So entstand unter anderem dank Unterstützung zahlreicher Sponsoren und auch einer Förderung der MBS im vergangenen Jahr auf dem weitläufigen Außengelände der Kita ein neuer Kletterturm. Um den schlängelt sich auch der Rollerparcours, auf dem die Kita-Kids sich mit ihren Spielgeräten mächtig austoben können.

Thorsten Winter nimmt den offiziellen Spendenscheck aus den Händen von MBS-Chef Andreas Schulz entgegen. Quelle: Nadine Bieneck

Nächstes Projekt: „Gemüseakademie“ bereits in Planung

Die nächsten Projekte befinden sich längst in der Planung, wagte Thorsten Winter einen Blick in die Zukunft. Hinter dem Kita-Gebäude soll nun eine „Gemüseakademie“ für die Kinder eingerichtet werden. „Dort können sie selbst säen, pflegen und ernten, eigenes Obst und Gemüse anbauen und dabei gleichzeitig viel über gesunde Ernährung lernen“, erzählte er. Solch ein Projekt sei im „ Falkennest“ genau richtig, findet er, gehören Sport und gesunde Ernährung doch zusammen.

Mit freudigem Blick verfolgte Kita-Leiter Florian Koch das muntere Treiben rund um seine Einrichtung am Dienstagvormittag. Für den Besuch von Andreas Ernst und Roger Lewandowski hatten die Falkennest-Knirpse eigens liebevolle „Danke“-Schilder angefertigt. Nachdem alle Fotos geschossen waren, beschäftigten sie sich jedoch sofort wieder voller Elan mit ihren Spielgeräten, ganz gleich ob Roller oder Kletterturm.

Von Nadine Bieneck