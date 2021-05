Vor allem jungen Eltern will das Projekt „Känguru – hilft und begleitet“ Unterstützung in den ersten Monaten ihres Nachwuchses geben. Viele junge Familie würden ihre Verwandtschaft nach Falkensee ziehen. Diese Lücke bei der Entlastung der Eltern sollen ehrenamtliche Paten über das Projekt ausfüllen. Am 1. Juni feiert der Kirchenkreis mit vielen Gästen das fünfjährige Jubiläum.