Finkenkrug

Ein Mann rief am Mittwochabend die Polizei und meldete, dass mehrere Jugendliche gerade die Scheiben einer Infotafel am Bahnhof in Finkenkrug mit Steinen beschädigten.

Als die Polizisten eintrafen, stießen sie in unmittelbarer Nähe auf sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, auf welche die Beschreibung des Zeugen passte. Gegen die sechs mutmaßlichen Täter wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Von MAZonline