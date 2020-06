Falkensee

Ein 17-Jähriger wurde Freitagabend von einer Gruppe Jugendlicher in Falkensee angegriffen und beraubt. Der 17-Jährige war gerade auf dem Weg vom Falkenhagener See nach Hause in Richtung Spandauer Straße, als ihn fünf Jugendliche zunächst ansprachen und schließlich körperlich angriffen. Die Tat soll sich gegen 22.50 Uhr ereignet haben.

Handy und Geldbörse gestohlen

Die Personen hatten es nach Angaben des Jugendlichen offenbar auf Bargeld abgesehen. Nachdem er nach einem Schlag zu Boden gegangen sei, hätten sie ihn festgehalten und seinen Rucksack durchsucht. Als sie kein Bargeld fanden, sollen sie den Jugendlichen wieder hochgezogen und weiter körperlich misshandelt haben. Schließlich nahmen die Jugendlichen ihm sein Mobiltelefon und seine Geldbörse ab und flüchteten. Der 17-Jährige blieb äußerlich unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Havelland sucht nun nach den mutmaßlichen Tätern (alle männlich zwischen 18 und 21 Jahre alt) mit folgenden Personenbeschreibungen: alle hatte dunkle oder schwarze Haare, drei tragen schwarze Jogginghosen, einer einen schwarzen Nike-Pullover. Sie sollen zwischen 1,70 Meter und 1,90 Meter gewesen sein. Zum fünften Tatverdächtigen liegt keine Personenbeschreibung vor.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zur Identität der mutmaßlichen Täter geben können oder im Umfeld des Tatortes Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322 275-0 zu melden. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

