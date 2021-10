Falkensee

Die Situation bedrückt sie sehr, sagt Britta Bohnsack. Die 51-Jährige ist Teamleiterin bei der havelländischen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), dort verantwortlich für den Bereich der Jugendwohngruppen. In denen werden 16- bis 18-Jährige auf ein Leben in Selbstständigkeit vorbereitet, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr bei ihren eigentlichen Familien leben können.

Kündigung für die Unterkunft der Jugendwohngruppe in der Dallgower Straße

Seit 25 Jahren arbeitet die gelernte Erzieherin („Eigentlich wollte ich Lehrerin werden, das wurde mir in der DDR untersagt. Daher habe ich eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Ich wollte immer mit jungen Menschen arbeiten, das ist meine Berufung!“) für den ASB, ist bei ihrem Arbeitgeber tief verwurzelt. Den Bereich der Jugendwohngruppen hat sie mit aufgebaut und dabei „enorm viel Fachkompetenz und Erfahrung angehäuft“, sagt Robert Grothe, Geschäftsführer der ASB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Ein wichtiger Teil von Bohnsacks Arbeitsbereich steht nun jedoch vor dem Aus. Der Grund: Die Kündigung für die Unterkunft, in der die Wohngruppe untergebracht ist. Die Hintergründe dafür sind komplex, jedoch für Grothe verständlich: „Das Gebäude in der Dallgower Straße ist als Heizhaus gebaut worden. Die Nutzungsänderung in Wohnraum ist damals offenbar vom Eigentümer nicht angezeigt worden. Das Bauamt hatte nun keinen Spielraum mehr und musste die Nutzung untersagen.“

Für den ASB heißt das konkret: Spätestens zum 31. Dezember muss die Wohngruppe ausgezogen sein. „Dann werden auch Strom und Wasser abgestellt, ist Schicht im Schacht.“ Von den Veränderungen betroffen sind weitere Gewerbeeinheiten auf dem Gelände, die das Grundstück bereits verlassen haben. „Es ist gut möglich, dass ab 1. Januar dort schon die Bagger rollen“, sagt Grothe. Das komplette Gebäude werde wohl abgerissen. „Die Gründe sind für uns nachvollziehbar. Es gab auch eine gute Zusammenarbeit mit dem Bauamt, die um die Bedeutung unserer Wohngruppe wissen“, sagt er.

Situation ist für den ASB ein „Desaster“ – Suche nach neuer Unterkunft die Nadel im Heuhaufen

Für den ASB ist diese Situation ein „absolutes Desaster“, so der Geschäftsführer. Nach der Kündigung im Mai zum Jahresende suche er inzwischen seit Monaten nach einer Unterkunft, in welche die Wohngruppe bis Jahresende umziehen kann. Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Denn nicht nur ist freier Wohnraum in der Gartenstadt bekanntermaßen wie Goldstaub – selten und meist kaum bezahlbar, zumindest für einen sozialen Träger, dem nur ein bestimmter Kostenrahmen zur Verfügung steht. Vielmehr muss die benötigte Wohnung zugleich auch noch etliche Voraussetzungen erfüllen, um dort die Jugendwohngruppe überhaupt einrichten zu dürfen. „Dafür ist eine Betriebserlaubnis vom Bildungsministerium Voraussetzung“, erklärt Grothe. Für die müssen beispielsweise Bedingungen wie ein eigenes Büro und ein WC für die vor Ort tätigen Erzieher sowie ein Aufenthaltsraum erfüllt sein.

Britta Bohnsack ist die Teamleiterin der Jugendwohngruppe. Quelle: Nadine Bieneck

In der Jugendwohngruppe, die nun vom Aus bedroht ist, sind aktuell vier Bewohner untergebracht. Sie sind 16, 17, 18 Jahre alt und „werden durch uns auf ein Leben in Selbstständigkeit vorbereitet“, berichtet Britta Bohnsack. Ein Team von fünf Erzieherinnen kümmert sich um die jungen Menschen, die „alle einer geregelten Tätigkeit nachgehen“. Das ist Britta Bohnsack wichtig und sie sagt es nicht ohne Stolz: „Entweder gehen sie zur Schule oder absolvieren eine Ausbildung.“ Von 6 bis 22 Uhr sind die Erzieherinnen für ihre Schützlinge vor Ort, vom Abend bis zum Morgen steht eine Rufbereitschaft jederzeit bereit. „Die Wohngruppe ist die Vorstufe zur eigenen WG, zur eigenen Wohnung. Die Betreuung ist hier noch engmaschiger. Später, müssen die Jugendlichen deutlich stärker auf eigenen Beinen stehen“, erzählt die 51-Jährige.

Konzept der „Trainingswohngruppe“ des ASB hat sich sehr gut bewährt

Das Konzept, vor dem großen Schritt in eine betreute WG eine Art Trainingswohngruppe vorzuschalten, hat sich für den ASB bewährt. „Wir haben das Projekt vor zehn Jahren wieder ins Leben gerufen, da sich zeigte, dass es notwendig ist“, erinnert sich die Teamleiterin. Schnell jedoch zeiget sich, dass der Sprung direkt in eine eigene Wohnung für einen Teil der betreuten Jugendlichen zu groß und zu früh komme. „Das hat ganz unterschiedliche und sehr individuelle Gründe“, sagt die erfahrene Pädagogin. Die Wohngruppe ermögliche eine intensivere Betreuung, in der verschiedene Abläufe geübt und etabliert werden können. „Das reicht vom pünktlichen Aufstehen bis hin zum Erreichen des Arbeitsplatzes mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln“, sagt sie.

Zentraler Standort mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr spielt wichtige Rolle

Der bisherige Standort in unmittelbarer Nähe des Falkenseer Stadtzentrums samt Bahnhof sei ideal, denn die direkte Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist immens wichtig – auch für die Selbstständigkeit. Einen vergleichbaren Unterschlupf zu finden, das scheint sich für Robert Grothe und Britta Bohnsack zur Quadratur des Kreises zu entwickeln. „Indem wir die Situation öffentlich machen, hoffen wir, vielleicht jemanden zu finden, der ein mögliches Objekt zur Verfügung stellen kann“, sagt der Geschäftsführer.

ASB-Familienhilfe-Geschäftsführer Robert Grothe. Quelle: Nadine Bieneck

Was ihm wichtig ist: „Solch eine Jugendwohngruppe unter dem eigenen Dach zu haben heißt nicht automatisch, dass dort jede Nacht gefeiert wird oder alle drei Wochen ein Umzug stattfindet.“ Vielmehr handle es sich um eine fest eingerichtete Wohnung, in der junge Menschen eben auch darauf vorbereitet werden, was es bedeutet, sich in eine Nachbargemeinschaft zu integrieren. „Ideal wäre ein kleines Haus mit Garten“, wagt sich Britta Bohnsack kurz zu träumen. Zufrieden wäre sie jedoch mit jeder Lösung, so dass nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Erzieherinnen nicht zu Jahresbeginn plötzlich auf der Straße stehen. „An der Lösung hängen tatsächlich auch Jobs“, sorgt sich Robert Grothe.

ASB kümmert sich aktuell um 16 Jugendliche auf dem Weg in die Selbstständigkeit

*das Insgesamt 16 Jugendliche betreut das Team derzeit in der Wohngruppe sowie sechs eigenständigen WGs. Die Jugendlichen, die der ASB aufnimmt, kommen aus dem Havelland, aber teilweise auch aus Oberhavel, der Prignitz oder Berlin. Grothe hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, eine Lösung zu finden. „Wir sind bereit, uns an Maler- oder Bodenarbeiten zu beteiligen, wenn das ein Hinderungsgrund wäre“, sagt er. Das erfolgreiche Projekt aufgeben möchte er auf keinen Fall. Denn „es ist die Basis dafür, dass die jungen Menschen, die sowieso schon ein Päckchen zu tragen haben, auf festen Füßen stehend in die Zukunft blicken können und wissen, was sie dafür auch selbst tun müssen.“

Kontakt zu Robert Grothe beim ASB in Falkensee in der Ruppiner Straße 15 ist möglich unter der 03322/284 40 oder per E-Mail an robert.grothe@asb-falkensee.de.

Von Nadine Bieneck