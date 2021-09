In den vergangenen Tagen beteiligte sich das Lise-Meitner-Gymnasium aus Falkensee am bundesweiten Schulprojekt „Juniorwahl“. Dabei konnten die Schüler – analog zur Bundestagswahl – ihre Kreuze setzen. Die Aktion stieß auf große Beteiligung, wenngleich viele der Schüler noch lieber am Sonntag an der „richtigen Wahl“ teilnehmen würden.