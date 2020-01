Juristischer Streit nach Hallenbad-Debatte

Falkensee

Der Ton in der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung ist rauer geworden – nun hat die Hallenbad-Debatte sogar ein juristisches Nachspiel. Grünen-Abgeordnete Martina Freisinger wurde aufgefordert, eine Unterlassungsverpflichtung zu unterschreiben. Eine an der Planung beteiligte Firma sah sich durch einen ihrer Redebeiträge verunglimpft. Die junge Abgeordnete hatte in ihrer Wortmeldung von „Planungsmängeln“ gesprochen.

Ein Fall für Anwälte

Dabei hatte sich Martina Freisinger allerdings auf ihren Vorredner bezogen, sagte Anne von Fircks, die Vorsitzende der Fraktion Grüne/Jugendliste. Ihre Fraktion und der Ortsverband der Grünen haben sich in einer Erklärung gegen das juristische Vorgehen der Planungsfirma gewandt. „Das Mittel ist ungewöhnlich und unangemessen“, sagte Anne von Fircks, „es ist dem politischen Diskurs nicht förderlich.“ Die betroffene Abgeordnete hat es abgelehnt, die Unterlassungsverpflichtung zu unterschreiben und hat ihrerseits einen Anwalt eingeschaltet, sagte die Fraktionsvorsitzende.

Versuch der Einschüchterung?

„Unserer Rechtsauffassung nach hat dieser Versuch, eine Unterlassungserklärung von der Stadtverordneten zu erzwingen, keinerlei rechtliche Grundlage. Es wird nicht erklärt, in welchem Zusammenhang die ihr vorgeworfenen Worte gefallen sein sollen, ob sie sich dabei auf einen Vorredner bezogen oder diese Worte aus eigener Überlegung gewählt haben soll“, heißt es in der Erklärung von Fraktion und Ortsverband der Grünen. Und es wird gefragt: „Handelt es sich hier etwa um den Versuch, eine junge, politisch unerfahrene Abgeordnete gezielt unter Druck zu setzen und einzuschüchtern?“

Schutz der Meinungsfreiheit

Die Grünen machen sich Sorgen über die Zukunft der kommunalpolitischen Kultur in Falkensee. „Ein solches Vorgehen hat es in Falkensee bislang noch nicht gegeben. Stadtverordnete, Beiräte und sachkundige Einwohner sollten in ihrer Arbeit einen besonderen Schutz ihrer Meinungsfreiheit genießen. Müssen diese ehrenamtlich aktiven Menschen zukünftig mit der Sorge leben, dass kritische Beiträge sie teuer zu stehen kommen können?“, fragen sie.

Jahrzehntelange Debatte

In der Dezembersitzung der Stadtverordnetenversammlung war der Bau eines Hallenbades in Falkensee gekippt worden. Die Fraktion der Grünen stimmte – mit Hinweis auf die ökologische Seite des Projektes – komplett gegen das Vorhaben. Die Debatte um den Bau eines Hallenbades wird seit Jahrzehnten in Falkensee geführt und ist zunehmend emotionaler geworden.

Bürgerbegehren gestartet

Das juristische Nachspiel ist die eine Seite der Hallenbad-Entscheidung. Eine zweite hat jetzt der Falkenseer Seniorenbeirat angestoßen. Er hat ein Bürgerbegehren gestartet. „Wir haben mit dem Sammeln der Unterschriften begonnen“, sagt Ingeborg Haase vom Seniorenbeirat. „Die Gefahr ist, dass die Leute der Sache überdrüssig und enttäuscht sind, weil sie bereits mehrfach für ein Bad gestimmt haben, aber die Mehrheit der Abgeordneten anders entschieden hat“, sagt sie. Deshalb muss diesmal nicht nur über das Hallenbad, sondern auch über die Tragweite eines Bürgerentscheids gesprochen werden.

3600 Stimmen nötig

Ein Bürgerentscheid wäre verbindlich, er wäre eben kein Stimmungsbild oder nur eine Empfehlung für die Abgeordneten. Um den Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen, ist zuvor ein Bürgerbegehren nötig. Sprechen sich dabei zehn Prozent aller wahlberechtigten Falkenseer Bürger (über 16 Jahre) dafür aus, kann es abgehalten werden. Das wären in der ersten Stufe etwas mehr als 3600 Stimmen.

Auf seiner Homepage hat der Seniorenbeirat die Aktion vorgestellt. „Da können sich Falkenseer, die uns unterstützen wollen, selbst Unterschriftenlisten herunterladen“, sagt Ingeborg Haase.

SPD und Linke dabei

Von Parteienseite wurde den Senioren bereits Unterstützung zugesagt. „Wir unterstützen das sehr gern, wir akzeptieren den Bürgerwillen“, sagte Harald Petzold, Fraktionsvorsitzender der Linken. „Wir wollen uns nicht in den Vordergrund drängen, aber wir unterstützen das Anliegen“, sagte Udo Appenzeller von der SPD, „auch wenn wir wissen, dass hier ein starkes Brett zu bohren ist.“

Von Marlies Schnaibel