Käster-Grundschule wegen Corona geschlossen

Falkensee

Zu einer Schulschließung wegen des Corona-Virus ist es jetzt in Falkensee gekommen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Havelland hat die Erich-Kästner-Grundschule in der Salzburger Straße geschlossen. Wie die Schulleiterin die Eltern jetzt informiert hat, gibt es an der Schule einen Corona-Verdachtsfall.

Aus Vorsichtsgründen wurde deshalb die Schule geschlossen. Wie lange ist noch unklar. Sobald es neue Erkenntnisse gibt, sollen die Eltern darüber informiert werden, kündigte die Schulleiterin in einem Elternbrief an.

Derweil bleibt das Luise-Meitner-Gymnasium in Falkensee vorerst weiter offen. Wie berichtet, sind dort zwei Schulklassen unter Quarantäne gestellt worden, weil eine Referendarin positiv auf das Corona Covid 19 getestet worden ist.

Von MAZ Havelland