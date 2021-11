Kampf um Erhalt der „Stübing-Villa“ in Falkensee: Abriss oder Zwischennutzung?

Falkensee

Deutlich auseinander gingen am Montag die Meinungen der Stadtverordneten im Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Falkensee darüber, wie mit „Stübing-Villa“ auf dem Gelände an der Karl-Liebknecht-Straße 130 weiter verfahren werden soll.

Stadt kaufte das Gelände samt Haus aus privater Hand

Streitpunkt ist der drohende Abriss des Gebäudes auf dem weitläufigen Gelände, welches bis zum Jahr 2017 als Baustoffhandel und Wohnhaus genutzt wurde. Die Stadt Falkensee kaufte das Grundstück, auf dem sich das einstige Wohnhaus befindet, anschließend aus privater Hand, um dort einen Parkplatz für Pendler, insbesondere auch einen Park-and-Ride-Parkplatz einzurichten. Für die Umsetzung dieser Maßnahme sieht die Stadt vor, das Wohngebäude und dessen Beiwerke komplett zu entfernen, sprich abzureißen.

Diesen Schritt hinterfragt nun die Fraktion B90/Grüne & Jugendbündnis. Sie schlägt die Nutzung der „Stübing-Villa“ für Wohnzwecke oder kommunale Nutzung vor, bis die Planungen für das Mega-Bahnprojekt i2030 (MAZ berichtete) in unmittelbarer Nähe des Geländes und damit verbunden dessen Nutzung feststehen. Die ist momentan noch unklar, denn das Bahnprojekt befindet sich gerade mal in der Vorplanungsphase. „Wir sehen die Notwendigkeit von Wohnraum in der Stadt“, erklärte Juliane Kühnemund (B90/Grüne & Jugendbündnis) im Rahmen der Ausschusssitzung, „der wäre mit der ,Stübing-Villa’ relativ leicht zugänglich zu machen und vorhanden“. Ebenso wie die Fraktionsvorsitzende Anne von Fircks meint Kühnemund, dass „sicher viele Menschen in Falkensee hier gern eine weitere Nutzung des Gebäudes sehen würden“. Und von Fircks ergänzt: „Ich bin mir sicher, vielen Bürgern ist gar nicht klar, dass die Stadt den Abriss des Hauses plant.“

So sieht die „Stübing-Villa“ in der Karl-Liebknecht-Straße aktuell aus. Quelle: B90/Grüne & Jugendbündnis/Lennart Meyer

„Wegwerfmentalität“ stößt auch sachkundigem Einwohner auf

Ist das Gebäude erst einmal weg und wurden Fakten geschaffen, ist es zu spät, über alternative Nutzungsmöglichkeiten in einer Stadt nachzudenken, deren Bedarf an Wohnraum längst chronisch ist. Aus diesem Grund setze sich ihre Fraktion auch dafür ein, jetzt nach Lösungen zu suchen, wie Anne von Fircks auf MAZ-Nachfrage erklärte. Hinzu kommt: „Es geht doch auch um den Umgang mit historischer Bausubstanz“, kritisiert sie. Ins ähnliche Horn blies im Ausschuss als sachkundiger Einwohner Thomas Lenkitsch: „Diese Wegwerfmentalität ist auch nicht zeitgemäß“, mahnte er.

Baudezernent Thomas Zylla (CDU) rät „dringend“ vom Erhalt der „Stübing-Villa“ ab

Baudezernent Thomas Zylla (CDU) hatte bereits im Rahmen der Ausschusssitzung im Oktober über den aktuellen Zustand des Gebäudes und die Schwierigkeiten einer kommunalen Nutzung berichtet. Diese sei praktisch unmöglich, da aufgrund der Eigenheiten des Gebäudes („unregelmäßig geschnittene und teils ,verbastelte’ Flächen“) eine Barrierefreiheit des Hauses kaum hergestellt werden könne. Allein solch eine Nutzung zu untersuchen sei „ein Riesenaufwand“. Er könne die Sinnhaftigkeit von Aufwand und Nutzen nicht erkennen, hatte Zylla erklärt und entsprechend „dringend davon abgeraten. Sie fangen bei A an und hören bei Z auf“.

Blick in die Innenräume der „Stübing-Villa“. Quelle: B90/Grüne & Jugendbündnis/Lennart Meyer

Stadtverordnete haben beim Vor-Ort-Termin ganz anderen Eindruck als der Baudezernent

Von den Schilderungen des Baudezernenten über den Zustand der „Stübing-Villa“ („Ich war nach der Besichtigung ernüchtert. Von außen mag es schick sein, von innen weniger.“) ließ sich die Fraktion B90/Grüne & Jugendbündnis indes nicht von einem eigenen Vor-Ort-Termin abbringen. Mitte Oktober besichtigen mehrere Vertreter das Haus. Dabei sei deutlich geworden, dass dieses „in den letzten 20 Jahren sehr gut gepflegt und in Schuss gehalten wurde“, so das Fazit. Eingeräumt wurde dabei jedoch auch, dass die im Haus verbaute Ölheizung in den nächsten Jahren aus energiepolitischen Gründen (Stichwort: Energiewende) ausgetauscht werden müsse. Insgesamt sei bei der Besichtigung jedoch der Eindruck entstanden, dass das Haus „mehr oder weniger einzugsbereit“ sei. Diesen Eindruck bestätigte auch Eric Heidrich (Linke). Die Innenräume der Villa „sehen zum Teil besser aus als manche Wohnungen in Plattenbauten“, erklärte er im Ausschuss und sprach sich ebenfalls für eine weitere Nutzung des Gebäudes aus. Stark machen sich grünen Stadtverordneten für den Erhalt der Villa vor allem vor dem Hintergrund, dass verschiedene Institutionen der Stadt wie die Jugendwohngruppe des ASB oder auch die Lokale Agenda 21 händeringend und mehr als dringlich auf der Suche nach Räumlichkeiten sind.

CDU-Fraktion spricht sich deutlich gegen den Erhalt des Gebäudes aus

Gänzlich anders positionierten sich indes in der Sitzung Hans-Peter Pohl und Sven Steller von der CDU-Fraktion zum Thema. Ein Haus „mit so viel Sanierungsbedarf“ bedeute für die Stadt ein zusätzliches – und unnötiges – Problem, so Pohl. Steller gab zu bedenken, dass das Gebäude in keinster weise den Vorgaben des kurz zuvor besprochenen Klimaschutzkonzeptes entspreche und warnte vor „großen Investitionen“, die nötig würden. Eine kurzfristige Nutzung halte er nicht für machbar, aus Haushaltssicht sei es „undenkbar, hier noch zu investieren“, sprach auch er sich klar gegen den Erhalt des Gebäudes aus.

In den Räumen sind diverse Küchenmöbel und -geräte erhalten. Quelle: B90/Grüne & Jugendbündnis/Lennart Meyer

Zwischennutzung schließt einen späteren, möglichen Abriss nicht gänzlich aus

Sowohl Kühnemund als auch von Fircks sind sich einig, dass „ein späterer Abriss der Villa immer noch erfolgen kann, wenn klar ist, was vor Ort im Zuge von i2030 passiert“. Als Übergangslösung für beispielsweise die zum Jahresende vom Auszug aus ihrer gegenwärtigen Unterkunft betroffenen ASB-Jugendwohngruppe könne das Gebäude in jedem Fall jedoch die dringend gesuchte Zwischenlösung sein.

Kampfabstimmung im Ausschuss – Antrag fällt knapp durch

Weder wurden sich die Ausschussmitglieder am späten Montagabend einig, noch fanden sie einen Kompromiss. In einer Kampfabstimmung fiel der Antrag zum Erhalt des Hauses schließlich beim Ausschuss knapp mit fünf Ja- und sechs Nein-Stimmen durch und muss nun von der Stadtverordnetenversammlung noch einmal abschließend behandelt werden.

Von Nadine Bieneck