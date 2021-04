Kampfabstimmung: Digitale Abstimmung in Falkensee kommt

Falkensee

Am Ende war es eine regelrechte Kampfabstimmung, die am Mittwoch kurz vor 21 Uhr in der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung (SVV) zu erleben war. Das Thema, zukünftig eine digitale Abstimmungssoftware für die SVV und deren Ausschüsse zum Einsatz zu bringen, hatte zuvor bereits im Hauptausschuss die Gemüter in Wallung gebracht.

Meinungen über Notwendigkeit solch eines Systems gehen auseinander

Die Meinungen über die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit für solch eine Hard- und Software klaffen bei den Abgeordneten, ihren Fraktionen und Bürgermeister Heiko Müller (SPD) teils stark auseinander. Dies wurde im Verlauf der rund halbstündigen Debatte zu dem Antrag, der überfraktionell von CDU, Bündnis90/Grüne und IDJPPPTHBH eingebracht worden war, erneut deutlich.

Rainer Ganser (CDU), der den Antrag maßgeblich mit vorangetrieben und jüngst in Bau- und Hauptausschuss die dafür verwendete Technik für Testläufe beispielhaft eingerichtet hatte, warb erneut für deren dauerhaften Einsatz: „Stimmen Sie für die Zukunft, nicht für einen Stillstand.“ Zustimmung erhielt er unter anderem von Eric Heidrich (Linke), der sich mit dem Einsatz der Technik im Bauausschuss absolut zufrieden zeigte. Skeptisch bis gar ablehnend äußerten sich hingegen unter anderem Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Abgesehen vom zusätzlichen Aufwand für den bereits jetzt überlasteten IT-Bereich der Verwaltung würden digitale Abstimmungen „uns wenig menschlicher machen. Das nur auf’s Digitale zu reduzieren, ist mir ein bisschen wenig“, sagte er.

Dem geänderten Antrag – abgestimmt wurde schließlich nur über den Einsatz der Technik in der SVV, nicht aber in den Ausschüssen – stimmten am Ende 19 Abgeordnete zu. Zwölf stimmten dagegen bei einer Enthaltung.

Von Nadine Bieneck