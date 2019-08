Falkensee

Bei der Landtagswahl am 1. September treten im Wahlkreis 6 ( Falkensee, Dallgow-Döberitz und Schönwalde-Glien) acht Direktkandidaten an. MAZ hat den Kandidaten fünf Fragen gestellt und um kurze Antworten gebeten.

Heute: Die Umsetzung welches politischen Projektes war Ihr bisher größter Erfolg und was verbindet sich auch in der Wählerschaft mit Ihrem Namen?

Ines Jesse. Quelle: Marlies Schnaibel

Ines Jesse ( SPD):Was wir mit dem neuen Falkenseer Bürgeramt 2011 begonnen haben und wie es heute für die Falkenseer und Falkenseerinnen funktioniert, macht mich heute schon ein wenig stolz: in der Woche täglich geöffnet, kurze Wartezeiten und kompetenter Service. Ob sich das mit mir verbindet, weiß ich nicht, aber ich verbinde es mit wunderbaren Bürgerkontakten und hoffentlich stets guten Leistungen für die Bürgerschaft.

Barbara Richstein. Quelle: Marlies Schnaibel

Barbara Richstein ( CDU):Politik ist mehr als nur ein Projekt. Konkret habe ich mich für Falkensee als Standort der Polizeiinspektion erfolgreich eingesetzt und als Justizministerin die Obergerichte Berlin-Brandenburg geschaffen. Als CDU verhinderten wir die bürgerferne Kreisgebietsreform, die uns viel Geld gekostet hätte. Bürgernähe und Authentizität verbinden die Menschen mit mir.

Jörg Schönberg. Quelle: Laura Sander

Jörg Schönberg (Linke): Ich bin Kriminalpolizist von Beruf und das mit Leib und Seele. Deshalb hat es mich geradezu gefuchst, als die erste rot-rote Landesregierung aufgrund der Hinterlassenschaft eines CDU-Innenministers Schönbohm mit einer Kürzung der Stellen im Polizeibereich gestartet ist. Ich betrachte es als meinen größten politischen Erfolg, dass es mir gemeinsam mit Mitstreitern in meiner Partei gelungen ist, unseren Koalitionspartner SPD von diesem Irrweg abzubringen, die Stellenkürzungen rückgängig zu machen und sogar wieder umzukehren. Damit hat das Thema „öffentliche Sicherheit“ eine ähnliche Schwerpunktsetzung erfahren, wie die Stärkung des öffentlichen Dienstes insgesamt, gute Bildung oder elternbeitragsfreie Kita. Und was in der Wählerschaft mit meinem Namen verbunden wird? Na hoffentlich, dass es da einen Polizisten gibt, der bei den Linken ist und sich ehrlich um sie kümmert.

Heiko Prüwer. Quelle: Danilo Hafer

Heiko Prüwer ( AfD): Das größte Projekt war der erfolgreiche Wahlkampf meines Ortsverbandes zu den Bundestagswahlen 2018 ( Oppositionsführer) sowie zu den Kommunal- und EU-Wahlen (wir haben unsere Mandate im Kreistag verdoppelt). Ich glaube, dass ich ein Teamplayer bin und man mir meine offene und ehrliche Art abnimmt.

Ursula Nonnemacher. Quelle: Marlies Schnaibel

Ursula Nonnemacher ( Bündnis 90/Die Grünen): Mein bisher größter Erfolg war, dass der Landtag Brandenburg auf grünen Vorschlag hin ein sogenanntes Paritégesetz, also einen Anteil von 50 Prozent Frauen auf den Landeslisten zur Landtagswahl beschlossen hat. Hier im Osthavelland betreibe ich seit 2010 einen vielbeachteten Frauenstammtisch, der landesweit Beachtung findet. Mein Name steht für erfolgreiche bündnisgrüne Politik seit über zwei Jahrzehnten.

Knut Leitert. Quelle: privat

Knut Leitert ( BVB/Freie Wähler):Nette Frage, und so „persönlich“. Wer behauptet, dass man „alleine“ irgendwelche Projekte als größten Erfolg für sich beanspruchen muss, der ist aus meiner Sicht nicht wählbar! Mit meinem Namen sind viele ehrenamtliche Tätigkeiten verbunden, insbesondere im Kinder- und Jugendfußball. Politisch können die Schönwalder die Themen Straßenausbau und Erschließung sowie den Kampf um eine geordnete Haushaltsführung (Jahresabschlüsse) mit mir verbinden.

Amid Jabbour. Quelle: Privat

Amid Jabbour ( FDP):Was über mich gedacht wird, weiß ich nicht. Aber wer mich kennt weiß, dass ich bohre, bis ein Problem gelöst ist. Egal ob Hort, Kita oder Schule - ich darf mir anrechnen, dass die Zeit schöner Zahlen in Falkensee zu Ende ist. Ich habe erfolgreich für eine neue Turnhalle für die Scholl-Schule und für eine Kita-Konzeptgruppe für bessere Kitas gekämpft und Geld aus dem Digitalpakt für die Schulen zur Priorität gemacht.

Thomas Fuhl. Quelle: Tanja M. Marotzke

Thomas Fuhl (Einzelbewerber): Da gibt es viele gelungene Projekte. In 30 Jahren Kommunalpolitik möchte ich keine Einzelpunkte benennen und dadurch womöglich andere abwerten.

