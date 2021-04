Falkensee

Schon von weitem tönt einem das Vogelgezwitscher entgegen, wenn man von der Wendtpromenade in die Neckarstraße in Falkensee einbiegt. Die Nachbarn dürften es längst gewöhnt sein – denn Karl-Heinz Arnholdt züchtet auf dem Eckgrundstück seit 1977 verschiedene gefiederte Geschöpfe.

Die Begeisterung für die Zucht begann bei Arnholdt schon in frühen Jahren. „Das ging so mit dem sechsten oder siebten Lebensjahr los. Ich komme ja vom Lande – meine Großeltern hatten einen Bauernhof bei Schwerin, da hatte mir mein Opa einen Taubenschlag eingerichtet“, erinnert sich Arnholdt. Ursprünglich hatte er vor, den Hof vom Großvater zu übernehmen.

Doch das Leben hatte andere Pläne für den heute 75-Jährigen. Bei der Armee lernte er Ende der 60er Jahre seine heutige Frau kennen, eine Ur-Falkenseerin. Er zog zu ihr nach Falkensee und schaffte sich erst einmal eine kleine Laube an, in der er Fasane und Hühner züchtete. Mit dem Kauf des neuen Grundstücks mit einer Fläche von 2000 Quadratmetern boten sich dann ganz neue Möglichkeiten. „Man wird irgendwann ein bisschen größenwahnsinnig“, sagt Arnholdt lachend und erinnert sich daran, wie ein Gehege nach dem nächsten entstand – ein Hühnerstall, ein Taubenhaus, die Volieren für die Exoten.

Begeisterung für Erbtheorie

Die Zucht der Exoten musste er zwischenzeitlich unterbrechen, sodass erst in den 2000er Jahren wieder Leben in die geräumigen Volieren einkehrte. Mit der Zucht von Tauben und Zwerghühnern war Arnholdt hingegen durchgehend beschäftigt.

Der Reiz des Züchtens liege für ihn vor allem darin, die Erbanlagen zu schützen. „Ich habe mich schon immer für Biologie begeistert und mich viel mit Erbtheorie auseinandergesetzt“, erzählt Karl-Heinz Arnholdt. Regelmäßig fährt der Vorsitzende des Kleintierzüchtervereins zu Wettbewerben, wo seine Tiere mit denen anderer Züchter verglichen werden. Dabei gibt es genaue Vorgaben – Größe, Gewicht, Farbe werden bewertet und mit bestehenden Standards verglichen. Bei den Exoten geht es auf Ausstellungen nicht ganz so streng zu, hier werden die Vögel nur präsentiert und verkauft – prächtig anzusehen sind sie allemal.

„Diesen Princess-of-Whales-Sittich will man haben. Der hat sieben verschiedene Farben und sieht einfach herrlich aus, ist aber schwer zu züchten“, sagt Arnholdt, während er an seinen Anlagen vorbeiführt. Verschiedenste Sittiche, Unzertrennliche und Zwergwachteln flattern dort in einer jeweils eigenen Voliere durcheinander. Arnholdt deutet auf ein knallgelbes Exemplar: „Der hier zum Beispiel ist einer, der ist immer am Schauen und sehr neugierig. Wenn man dem was hinwirft, kommt er gleich an“, erzählt er freudig. „Das ist das Schöne an den Tieren. Wenn die agil sind, ist das einfach schön anzuschauen.“

Bald schlüpfen wieder kleine Vogelbabys

Momentan ist Brutzeit. Dafür haben die Hennen ihre Nistkästen in einer gesonderten Gemeinschaftsvoliere bezogen. Die Kästen hat Arnholdt selbst gebaut, mit speziellen Einfluglöchern für jede Vogelart und naturbelassen ohne Farbanstrich. Was die Einrichtung angeht, haben die Vögel ihre eigenen Vorstellungen: „Wenn ich da ein Nest reinbaue, schmeißen die das wieder raus“, so Arnholdt. Etwa 19 bis 20 Tage bebrüten die Hennen ihre Eier und dann dauert es noch einmal drei bis fünf Wochen, bis die Kleinen mutig ihre erste Flugrunde wagen. Die Wellensittiche sind die einzigen Vögel, die zweimal im Jahr brüten dürfen. Die Jungvögel zum Verkauf kommen gleich nach der Brut in eine kleinere Voliere, dort werden sie ein bisschen ruhiger – sie sollen schließlich zimmertauglich werden.

Täglich verbringt Arnholdt um die zwei Stunden mit seinen bunten Vögeln. Dabei muss er sie alle durchfüttern, das Wasser erneuern, die Volieren säubern und spezielles Weichfutter für die Elternvögel herstellen. Und dann gilt es, die Tiere immer gut zu beobachten. Denn eine Krankheit kann ihnen schnell zur Gefahr werden. Arnholdt versucht, auf den Einsatz von chemikalischen Mitteln zu verzichten. Eine Wurmkur gibt es bei ihm nur aus natürlich vorkommenden Pflanzen. Auch sein Futter ist naturbelassen und wird von ihm selbst gemischt aus reiner Hirse, Sonnenblumenkernen und Ölfrüchten. Doch Arnholdt hat nicht nur einen Blick für seine exotischen Prachtexemplare – auch einheimische Vögel haben es gut bei ihm. „Guck mal, da ist gerade eine Meise eingezogen“, freut sich Arnholdt und deutet auf einen Nistkasten an einem Baum.

Von Leonie Mikulla