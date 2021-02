Karneval in Falkensee: Laufen statt Kamelle werfen

Falkensee

Minus 3 Grad, strahlend blauer Himmel und Schnee. Die zwölfjährige Lina von Mersewksy ist bereit ihren 1,5 Kilometer langen Schülerlauf anzutreten. Sie trägt eine schwarze Laufhose und ein rotes Langarmshirt, beide versehen mit dem Schriftzug ihres Vereins. Sie läuft allerdings nicht für einen Sportverein, sondern für den FKK 2000 Falkenseer Karnevals-Klub.

Um 11.11 Uhr zum 1111-km-Lauf

Wie es sich für Karnevalisten gehört startet sie am Karnevalsamstag um 11.11 Uhr. Begleitet wird sie von ihrem Vater Ulf von Mersewsky.

Der Karneval fällt in diesem Jahr dem Corona Virus zum Opfer. Kein Rathaussturm, keine Karnevalsfeiern, keine Umzüge. Der Karnevalverband Berlin-Brandenburg rief daher zu einer kreativen Idee auf. Die Karnevalisten mögen doch am Karnevalslauf des Online-Lauf-Veranstalter „www.Lauf-weiter.de“ teilnehmen.

Vom 13. bis 15. Februar konnten die Narren im ganzen Land an diesem Lauf teilnehmen. Für Walk und Lauf gab es drei Streckenlängen: 5 Kilometer, 10 Kilometer und 15 Kilometer. Auch für die Kleinen und Schüler bot der Veranstalter entsprechende Distanzen an: den 500 Meter Bambinilauf und den 1,5 Kilometer Schülerlauf.

Aufwärmen für den Lauf. Quelle: Enrico Berg

Familie von Mersewsky, das sind Mutter Kerstin (43), Vater Ulf (48) und die Töchter Alexa (15) und Lina (12). 2011 sind sie von Berlin nach Falkensee gezogen und 2014 dem FKK 2000 beigetreten. Die gesamte Familie ist aktiv im Karnevalsverein, Lina und Alexa tanzen in der Tanzgarde.

Gute Vorsätze mit Karnevallauf

„Am 31. Dezember erhielten wir die E-Mail, dass ein Karnevalslauf stattfindet. Das haben wir dann als guten Vorsatz für das neue Jahr eingeplant. Wenn schon Karneval nicht stattfinden kann, dann laufen wir eben“, so Ulf von Mersewsky.

„Heute morgen habe ich einen 5 Kilometer Walk absolviert, dazu habe ich knapp 45 Minuten gebraucht. Vorbereitet habe ich mich lauftechnisch nicht, ich erledige viel zu Fuß und da kommen auch immer zwischen 2 und 3 Kilometer zusammen, so dass die 5 Kilometer für mich zu schaffen waren“, erklärt Kerstin von Mersewsky.

Ulf von Mersewsky joggt regelmäßig zwei bis drei Mal die Woche. Seine übliche Laufstrecke ist eine 9 Kilometer Runde. Er hat sich den 15 Kilometer Lauf auf die Fahne geschrieben. „Ich werde den Karnevalslauf erst am Sonntag laufen. Gewünscht war, dass die Läufer in Kostümen antreten. Leider sind unsere Kostüme bei diesen Temperaturen nicht zum Laufen geeignet. Bei den derzeitigen Minustemperaturen wird es etwas anstrengender sein als sonst, doch bei dem schönen Winterwetter wird es bestimmt ein toller Lauf“, vermutet er. Die 15 Kilometer lange Laufstrecke sieht Ulf von Mersewsky schon als Herausforderung, denn soviel sei er am Stück bisher noch nicht gelaufen.

Vorbereitung im Kreise der Familie

„Es war kalt, anstrengend, aber gut“, sagt Lina nach ihrem Lauf. Sie ist keine routinierte Läuferin, sie läuft eher selten. „Als Vorbereitung bin ich ein paar Mal mit Papa gelaufen,“ berichtet die junge Karnevalistin. Den 1,5 Kilometer langen Schülerlauf habe sie in knapp 11 Minuten bewältigt.

Jeder Teilnehmer des Karnevalslauf lief für sich selbst, sprich alleine. Die gelaufenen Strecken sollten mit einer beliebigen beliebigen Running-App über Smartphone oder GPS-Uhr dokumentiert werden. Ein Screenshot mit den Daten musste dann zum Veranstalter geschickt werden. Die Läufer erhalten dann eine „Lauf weiter“ Urkunde.

Diese sollen die Berlin-Brandenburger Karnevalistinnen und Karnevalisten an dem Karnevalverband Berlin-Brandenburg schicken. Der KVBB addiert die gelaufenen Kilometer zusammen und hofft, so 1.111 km zu erreichen. Als Dankeschön erhält jeder Läufer eine „1.111 km-Urkunde“ und den PIN des Karnevalverbandes Berlin-Brandenburg.

Von Hannelore Berg