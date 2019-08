Spandau

In Spandau ist am Mittwoch ein 17-Jähriger festgenommen worden. Der Jugendliche steht im Verdacht, eine Kassiererin in einem Supermarkt in der Straße Am Juliusturm überfallen zu haben. Nach Angaben der 51-jährigen Angestellten betrat ein maskierter junger Mann gegen 7.35 Uhr das Geschäft und bedrohte sie an...