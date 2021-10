Nach Absage der traditionellen „Angerweihnacht“ in Falkensee aufgrund von Bauarbeiten am Anger wird stattdessen die jährlich stattfindende Wunschkugelaktion der Interessengemeinschaft Falkensee (IGF) in diesem Jahr deutlich größer ausfallen. Denn viele Akteure des Weihnachtsmarktes schließen sich nun am 26. November dem Fest rund um den Weihnachtsbaum an.