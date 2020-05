Keine Aufträge: Corona-Maßnahmen treffen Künstler besonders hart

Falkensee/Brieselang

Glück im Unglück, nennt Frank Röth das, was ihm gerade passiert. Seit ein paar Tagen dürfen Synchronstudios wieder arbeiten. Der bekannte Schauspieler darf also wieder etwas Geld für sich und seine Familie verdienen.

Hinter der Scheibe

Die natürlichen Bedingungen in einem Synchronstudio sind wie für die Coronazeit gemacht. Röth steht allein in einem Raum, eine dicke Glasscheibe trennt ihn von anderen, während er seinen Part für eine Fernsehserie einspricht. Dabei sollte er eigentlich auch gerade an einem Film drehen. Auch seine Tochter sollte gerade als Regieassistentin beim Kroatienkrimi-Dreh sein. „Alles abgesagt, verschoben“, sagt Frank Röth.

Wann und wie es weitergeht, das weiß in der Branche keiner. Die Angst und Unsicherheit unter Künstlern ist groß. Und so froh Frank Röth auch ist, dass er gerade mit dem Synchronisieren etwas Geld verdienen kann, so weiß er doch, dass sich das Problem dort nur um Monate nach hinten verschiebt, wenn die jetzt weltweit nicht gedrehten Filme und Serien eben auch nicht zum Synchronisieren kommen können.

Monatelang keine Einnahmen

Die Stimmung unter den Künstlern ist schlecht, darüber helfen auch die kleinen, fröhlichen Videobotschaften nicht hinweg, meint Frank Röth. „Viele haben monatelang keine Einnahmen, weil Filmstudios, Theater und Kleinkunstbühnen nicht arbeiten“, sagt er. Nicht nur Schauspieler, auch Musiker.

Weniger Geld für Kultur befürchtet

„Wir als Künstler sind von den Corona-Maßnahmen besonders hart betroffen, fallen aber durch jedes Raster, wenn es um Förderung oder Hilfen geht“, sagt Frank Röth und befürchtet, dass es künftig viele Gaststätten, Theater oder Bühnen nicht mehr geben wird. Zumal er auch befürchtet, dass Kommunen weniger Geld für Kultur als sogenannte „Freiwillige Leistungen“ ausgeben werden, weil sie selbst in finanzielle Bedrängnis geraten.

Absurdes Maß kritisiert

So schlimm hätte es nicht kommen müssen, meint der Falkenseer Schauspieler. Er hält die politisch verordneten Reaktionen auf die Corona-Welle für „absurd“ und meint „Das Maß stimmt nicht.“ Er selbst ist in den 70er-Jahren im Westen aufgewachsen, „in totaler Freiheit“, wie er seine Sozialisation beschreibt.

Die jetzigen massiven Einschränkungen seiner Freiheit sind für ihn unerträglich, die Gefahr von Corona habe ihm keiner vermitteln können. „Ich habe nicht Angst vor Corona, sondern was wegen der Maßnahmen passiert“, sagt er. Wirtschaftlich, aber auch psychisch.

Resignation und Weitermachen

Und diese Maßnahmen sind einschneidend. Das haben auch andere Künstler und Kulturschaffende erfahren. Annette Schneeweiß betreibt eine kleine Galerie in Falkensee. Sie musste die ihr verbundenen Künstler fast ein bisschen überzeugen, hier überhaupt auszustellen. „Ach, da kommt doch jetzt sowieso keiner“, hatte sie des Öfteren gehört, Resignation macht sich zum Teil breit.

Remise erhalten

Aufgeben wollte Annette Schneeweiß jedoch trotzdem nicht, alle Veranstaltungen – so wie Lesungen oder Keramikseminare – in ihren kleinen Räumen sind abgesagt.

Annette Schneeweiß in der Galerie. Quelle: Tanja M. Marotzke

Aber die Galerie hat sie geöffnet, für die Besucher, die hier peu à peu hereintröpfeln. Sie ist froh, dass sie einen Job hat und woanders ihren Lebensunterhalt verdient. Trotzdem kämpft die engagierte Frau darum, ihre Remise als Kulturort zu erhalten.

Künstlerhof in Zwangspause

Um den Erhalt ihres Kulturortes kämpft auch Renée Dressler in Brieselang. Für sie ist der Märkische Künstlerhof Wohnort und Arbeitsort zugleich. Wie lange noch, kann sie nicht sagen. „Es sieht düster aus“, sagt die Frau, die Künstlerin, Köchin und Geschäftsfrau zugleich ist.

Nach dem Tod ihres Mannes Guido von Martens führt sie das Haus allein, an Ideen und Tatkraft mangelt es nicht. Aber die Corona-Beschränkungen haben ihr den Boden unter den Füßen entzogen. Die Galerie mit den Arbeiten (gerade die von Jörg Menge, Rainer Ehrt und Renée Dressler selbst) schmücken das Haus, aber das Geld wird woanders verdient: sei es mit den beliebten Galeriefrühstücken, durchs Vermieten für Privatfeiern oder bei Festen.

Neue Ausstellung im Märkischen Künstlerhof. Renée Dressler mit Bildern von Rainer Ehrt und Jörg Menge Quelle: Marlies Schnaibel

Das Jahr war gut angelaufen, viele Buchungen. „Aber dann: Alles verboten, alles abgesagt“, sagt Renée Dressler, und an der Stelle verlässt sie ihre natürliche Fröhlichkeit auch mal. „Es ist ziemlich hart“, sagt sie. Noch lebt sie davon, dass gelegentlich ein kleines Bild verkauft wird oder auch mal Leute die Raten für ein größeres Objekt noch abbezahlen. „Ein bisschen halten wir noch durch“, sagt sie.

Von Marlies Schnaibel