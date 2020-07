Ketzin/Havel

„Wir hoffen mit dieser Aktion viele Leute zu gewinnen und vielleicht den einen oder anderen zu überzeugen, öfter aufs Rad umzusteigen“, sagt Sarah Gerlach von der Stadtverwaltung Ketzin. Die Havelstadt wird sich an der zentralen Kampagne „ Stadtradeln“ beteiligen, zu der der Landkreis Havelland die Kommunen aufgerufen hat.

Nachdem der geplante Termin vor den Sommerferien wegen der Corona-Beschränkungen verschoben wurde, steht nun der Zeitraum für das Radeln im Landkreis Havelland fest. Vom 17. August bis zum 6. September sind die Havelländer zum Mitmachen eingeladen, um für ihre Kommune sowie den Landkreis Kilometer zu sammeln und dabei Preise gewinnen.

Anzeige

Für mehr Klimaschutz

Beim Stadtradeln treten Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. „Es würde uns natürlich freuen, wenn möglichst viele mitmachen, um etwas für die Umwelt, aber auch die eigene Gesundheit zu tun“, so Landrat Roger Lewandowski. Bereits zugesagt haben Kommunen aus dem Amt Friesack, die Gemeinden Wustermark und Dallgow-Döberitz sowie die Städte Rathenow, Ketzin/ Havel und Falkensee.

Weitere MAZ+ Artikel

Radler können in dem Wettbewerb direkt für ihre Kommune fahren. Die zurückgelegten Kilometer werden sowohl für die Kommune als auch für den Landkreis gutgeschrieben. Einwohner aus Orten, die sich nicht anmelden, können ebenfalls teilnehmen. Sie sammeln Kilometer für den Landkreis Havelland.

Wettbewerb über 21 Tage

So funktioniert es: Innerhalb von 21 zusammenhängenden Tagen können Schulklassen, Vereine, Organisationen, Unternehmen und einzelne Bürger möglichst viele Fahrradkilometer – beruflich sowie privat fahren und sammeln. Am Ende zeichnet das Klima-Bündnis die fahrradaktivsten Kommunen und Kommunalparlamente aus. Geehrt werden das Team mit den meisten Radelnden, das Team, mit den meisten Fahrradkilometern (absolut), das Team mit den radelaktivsten Mitgliedern, das Team, das pro Teammitglied die meisten Kilometer geradelt ist (Durchschnittswert) und der aktivste Radelnde mit den meisten Kilometern.

In Ketzin/ Havel fällt der diesjährige Radwandertag, der aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste, jetzt genau in den Wettbewerbszeitraum. Start ist am 6. September um 10 Uhr (Abfahrt Havelpromenade). Es geht zur Obstplantage Lienert in Priort. „Das ist eine gute Chance, um am letzten der Tag der Aktion noch viele Kilometer zu sammeln“, so Sarah Gerlach.

Schon 19 Teams in Falkensee

In Falkensee haben sich bereits 122 Radelnde in 19 Teams für das Stadtradeln angemeldet. Bürgermeister Heiko Müller wird das Verwaltungsteam als Kapitän anführen. 2019 hatte sich Falkensee sich erstmals an der internationalen Aktion beteiligt. In 32 Teams legten 557 kleine und große Radelnde fast 100 000 Kilometer zurück.

Anmeldungen sind möglich unter https://www.stadtradeln.de/ketzin-havel. Dort kann man ein eigenes Team gründen und einen Team-Captain benennen. Alternativ kann man sich die Stadtradeln-App runterladen. Die Strecken können per GPS getrackt werden, die App schreibt die Kilometer dem jeweiligen Team und der Kommune automatisch gut.

Von Jens Wegener