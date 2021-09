Kidical Mass am Sonnabend in Falkensee: Mehr als nur eine Fahrraddemo

Falkensee

Zehntausende Kinder und Familien wollen am Wochenende auf ihren Fahrrädern die Städte in Deutschland bei der zum zweiten Mal bundesweit stattfindenden Aktion „Kidical Mass“ erobern. Auch in Falkensee nimmt man, neben mehr als 130 weiteren Städten im Bundesgebiet sowie auch in Österreich, Schweiz, Luxemburg und Frankreich, an der Veranstaltung teil. Schon im September 2020 hatte es solch eine Aktion in der Gartenstadt gegeben.

Fahrraddemo durch Falkensee beginnt 11 Uhr an alter Stadthalle

11 Uhr geht es am Sonnabend auf dem Platz vor der Alten Stadthalle an der Bahnhofstraße los. Von dort geht es als angemeldete Demo auf eine Rundfahrt durch die Stadt. Dabei sein werden viele Kinder aller Altersstufen, um sich für eine neue Verkehrspolitik einzusetzen. „Wir wollen, dass sich Kinder sicher und selbstständig mit dem Fahrrad in unseren Städten bewegen können“, erklärt Christian von Sierakowski vom Netzwerk Fahrradfreundliches Falkensee. „Die eigenständige Mobilität ist enorm wichtig für die kindliche Entwicklung, sie fördert Bewegung, Selbstbewusstsein und das soziale Mitein-ander. Würde ich mein Kind hier allein mit dem Rad fahren lassen? Wenn die Antwort nein lautet, dann muss was passieren. An dieser Frage muss sich eine Stadt messen lassen.“ Die bundesweite Aktion wurde 2020 von der „Kidical Mass Köln“ ins Leben gerufen und wird in diesem Jahr von zahlreichen Vereinen, Organisationen und Initiativen unterstützt.

Die Bedingungen für Radfahrende, insbesondere für Kinder und Jugendliche, seien sehr schlecht, kritisieren die Veranstalter der „Kidical Mass“. Es fehle vor allem an Platz: zu schmale, ungeschützte oder oft gar keine Radwege. Viele Eltern haben Angst um ihre Kinder und fahren sie lieber mit dem Auto. Die Politik tue zu wenig, um die Situation zu verbessern. Aktuelle Maßnahmen wie die Einrichtung von Fahrradstraßen, die dennoch für den Durchgangsverkehr offen sind, oder bloße Markierungen auf viel befahrenen Straßen reichen nicht aus, um die Situation für Radler zu verbessern, finden sie. Für eine Verkehrswende brauche es progressiveres Vorgehen, so wie es europäische Nachbarn in Utrecht oder Gent bereits vormachen. Dafür setzt sich die Initiative „Kidical Mass“ ebenso wie das Netzwerk Fahrradfreundliches Falkensee zusammen mit dem Jugendforum ein.

Forderungen für kinderfreundlicheres Straßenverkehrsrecht

Gleich mehrere Forderungen stellt das Bündnis auf. Straßen sollten Menschen nicht gefährden, sondern verbinden. Aus diesem Grund müsse die neue Bundesregierung ein klares Zeichen pro Verkehrswende setzen: mit einem kinderfreundlichen Straßenverkehrsrecht mit Fokus auf selbstständige und sichere Mobilität von Kindern. Ganz konkret fordert die „Kidical Mass“ mit Blick darauf zudem sichere Schulradwegenetze bis zum Jahr 2030, Schulstraßen und verkehrsberuhigte Bereiche vor Schulen und Kitas sowie eine stetige jährliche Finanzierung mit konkreten Zielvorgaben an die Kommunen. Dazu zähle Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts, geschützte und baulich getrennte, breite Radwege an Hauptstraßen, geschützte Kreuzungen, Spielstraßen, Wohngebiete ohne Durchgangsverkehr sowie die Umsetzung der „Vision Zero“, die ein Resultat von null Verkehrstoten und Schwerverletzten im Straßenverkehr anstrebt.

„Kidical Mass“ zugleich Initiative für lebenswertere Städte für alle Generationen

Die Veranstalter betonen, dass die „Kidical Mass“ mehr ist als eine Fahrraddemo, sondern zugleich eine Initiative für lebenswerte Städte für alle Generationen. Teilnehmer jeden Alters sind daher zur Veranstaltung am Sonnabend herzlich eingeladen.

Mehr Informationen zur Initiative „Kidical Mass“ gibt es auf deren Website unter: kinderaufsrad.org.

Von Nadine Bieneck